Madagascar: GTA Demi-finales - Cosfa retrouve Avenir Sainte-Anne

Place au Final 4. Cosfa jouera contre AS Avenir Sainte-Anne et Ajesaia affrontera CFFA en demi-finales du Grand Tournoi d'Antananarivo. Les quarts de finale se sont tenues ce week-end à Iavoloha. Cosfa, tombeur en quarts de l'As Sainte-Anne Espoir retrouvera l'AS Avenir-Sainte Anne. Cette équipe championne de Madagascar D2 qui vient d'accéder en Pro League a surpris un des grands clubs du pays, AS Fanalamanga, samedi sur le score 1 à 0 à Iavoloha.

L'unique but de la victoire de l'équipe de Bongatsara a été inscrit par Safidy sur penalty (44e), à la suite d'une faute sur Haja dans la surface. L'équipe d'Alaotra-Mangoro a largement dominé en deuxième période, mais a raté de nombreuses occasions nettes. Les Bancé, Avotra et Zenita ont échoué à la finition. Le portier de l'AS Avenir Sainte-Anne a de son côté arrêté pas mal de tirs cadrés et menaçants.

« En confiance, les joueurs étaient bien rentrés dans le match. Ils ont donné le meilleur d'eux même... Ce n'était pas facile de garder l'unique but de l'avantage durant la deuxième période, mais heureusement, ils sont restés concentrés jusqu'à la fin », souligne le coach de l'AS Avenir-Sainte Anne, Salohiniaina Rakotonjanahary. « Nous avons bien joué, mais avons manqué de réalisme à la concrétisation » regrette le coach de l'AS Fanalamanga depuis un mois, Nirina Andrianjoelison dit Raniry, ancien entraineur de l'Uscafoot et de l'AS Adema.

Prolongation

Dos à dos, Cosfa a souffert dimanche pour écarter après prolongation l'équipe espoir de l'AS Sainte-Anne sur le score 3 buts à 1. Les deux formations se sont séparées un partout à la fin du temps réglementaire. Les Militaires ont ouvert la marque dans le temps additionnel de la première période, inscrit par Fetra (45e +4).

L'AS Sainte-Anne Espoir a remonté la pente au retour des vestiaires, mais a échoué aux derniers gestes. Le présélectionné au prochain Championnat d'Afrique des nations, Tsikivy a marqué le but de l'égalisation à la 70e minute. Les Militaires ont pris de devant en prolongation. Le même Fetra a marqué le deuxième but du Cosfa sur un penalty (101e) et Tsiry a été l'auteur du but du KO (3-1) dans le temps additionnel (120e+2). Samedi, Ajesaia a défait Valence FC sur le score de 2 à 1. Les artisans des deux buts de l'équipe de Taninkatsaka étaient Antonio (10e) et Nasa (48e). Rica a par la suite réduit tardivement l'écart (75e).

Plus expérimenté, CFFA a pour sa part, écarté hier Disciples FC Espoir par 1 à 0, but inscrit par le Barea Chan Dadafara, qui est convoqué en sélection pour le prochain match de Madagascar contre la Tunisie. Les demi-finales sont prévues le dimanche 10 novembre.