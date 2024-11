Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha reçoit le Chef d'Etat-major de la Défense de la République d'Inde

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a reçu dimanche à Alger, le Général d'Armée Anil Chauhan, Chef d'Etat-major de la Défense de la République d'Inde, qui effectue une visite en Algérie à la tête d'une délégation militaire de haut niveau, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, a reçu, aujourd'hui dimanche 3 novembre 2024, au siège de l'Etat-major de l'ANP, le Général d'Armée Anil Chauhan, Chef d'Etat-major de la Défense de la République d'Inde, qui effectue une visite en Algérie à la tête d'une délégation militaire de haut niveau", précise la même source.

La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national, suivi du salut militaire présenté au Général par une formation militaire, représentant les différentes forces de l'ANP.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de Forces, de la Gendarmerie nationale, des chefs de départements et des directeurs centraux de l'Etat-major de l'ANP et du ministère de la Défense nationale, l'ambassadrice de la République d'Inde en Algérie et les membres de la délégation indienne, les deux parties ont abordé "les domaines de coopération militaire bilatérale et les moyens de renforcement de la coordination sécuritaire, de même qu'ils ont échangé les points de vue sur les défis sécuritaires internationaux et les questions d'actualité".

A cette occasion, le Général d'Armée a prononcé une allocution au terme de laquelle "il a, tout d'abord, souhaité la bienvenue au Chef d'Etat-major de la Défense de la République d'Inde, en mettant l'accent sur la solidité des relations et des liens historiques qui unissent les deux pays".

"Je saisis cette occasion pour rappeler les relations solides et les liens historiques qui unissent nos deux pays. L'Inde a soutenu notre Révolution de libération et a défendu le droit de notre peuple à l'autodétermination, notamment au sein du mouvement des Non-alignés, pour lequel le Président Nehru a joué un rôle important dans sa fondation et a fait asseoir les principes de libération et de décolonisation", a-t-il indiqué.

"La récente visite, effectuée par la Présidente de la République d'Inde, Mme Daroupadi Murmura, constitue une preuve tangible de la volonté inébranlable des dirigeants des deux pays à insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales et d'élargir les perspectives de coopération dans divers domaines", a-t-il rappelé.

Il a relevé que "les échanges entre les deux Chefs d'Etat ont également permis de tracer de nouvelles perspectives et d'adopter des stratégies futures susceptibles de rehausser le niveau de coopération bilatérale, en activant tous les mécanismes communs dans le cadre des commissions mixtes, à savoir la commission mixte de coopération et du mécanisme de consultation politique dans le but de hisser le partenariat, fondé sur les liens historiques unissant nos deux nations, à son meilleur niveau".

Le Général d'Armée a également exprimé "sa gratitude à son hôte d'avoir honoré l'invitation pour prendre part aux festivités commémorant le 70e anniversaire du déclenchement de notre glorieuse Révolution de libération du 1er novembre 1954, ce qui dénote de leur attachement au renforcement des liens solides qui unissent les deux pays amis".

"En cette occasion, il me plait de vous exprimer ma profonde gratitude d'avoir honoré notre invitation pour prendre part aux festivités commémoratives du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954, ce qui témoigne de l'intérêt que vous accordez à la consolidation des relations exceptionnelles qui unissent nos deux pays amis", a-t-il poursuivi.

De son côté, le Général d'Armée Anil Chauhan a fait part de "sa gratitude pour les marques d'hospitalité qui lui ont été réservées ainsi qu'à sa délégation et a affirmé la volonté des deux parties à examiner les moyens de renforcer la coopération militaire et de l'étendre à de nouveaux domaines".

En cette occasion, "les deux parties ont signé un mémorandum de coopération dans le domaine militaire entre le ministère de la Défense nationale de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère de la Défense de la République d'Inde", note le communiqué.

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques, avant que le Général d'Armée Anil Chauhan, ne signe le livre d'Or de l'Etat-major de l'ANP.