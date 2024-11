Algérie: Le président de la République reçoit le vice-ministre cubain des Forces armées

Alger — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, dimanche, le vice-ministre cubain des Forces armées, le Général de Corps d'Armée Joaquin Quintas Sola.

"Ma rencontre avec Monsieur le président a été fraternelle et fructueuse, dans le cadre des liens de fraternité et d'amitié qu'entretiennent l'Algérie et Cuba depuis plus de soixante ans", a déclaré à la presse le vice-ministre cubain des Forces armées au sortir de l'audience.

"Je tiens à présenter mes voeux au peuple algérien et à ses Forces armées, à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution algérienne, et à leur adresser à tous mes chaleureuses et fraternelles salutations. Vive l'Algérie et vive Cuba", a ajouté le Général de Corps d'Armée Joaquin Quintas Sola.

L'audience s'est déroulée en présence du Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, du ministre de l'Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab, et du ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi.