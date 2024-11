Algérie: 6e édition du Festival international du tourisme saharien du 14 au 17 novembre à El Oued

Alger — Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat organise la 6e édition du Festival international du tourisme saharien, du 14 au 17 novembre prochain dans la wilaya d'El-Oued, en vue de "contribuer de manière efficace" à renforcer l'attractivité touristique, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

Ce Festival vise à promouvoir le produit touristique saharien et à "renforcer les fondements du développement de cette activité économique dans toutes les wilayas du sud, en mettant en avant le produit touristique saharien comme pilier du tourisme algérien".

La wilaya d'El-Oued, ville aux mille coupoles, a été retenue pour accueillir cet événement important au regard de ses atouts touristiques variés, ainsi que de son patrimoine matériel et immatériel et les traditions de ses habitants, a précisé la même source.

Le programme de cet événement prévoit "de nombreuses activités touristiques, culturelles, artistiques et sportives qui caractérisent les différentes wilayas du sud, visant à promouvoir le produit touristique saharien algérien riche et diversifié, avec la participation d'opérateurs et d'acteurs locaux et étrangers dans le secteur du tourisme et de l'artisanat".

Le Festival "offrira également aux participants et aux visiteurs l'occasion d'explorer la beauté de la nature saharienne et de partager leurs expériences, servant de plateforme d'échange d'idées et d'expertises dans le domaine du tourisme saharien, à travers le salon du tourisme saharien, mais aussi la conférence scientifique organisée à cette occasion", conclut le communiqué.