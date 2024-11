Algérie: Agriculture - Cherfa préside la cérémonie d'installation de 62 cadres pour renforcer le travail de terrain

Alger — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa a présidé dimanche, au siège de son département ministériel à Alger, la cérémonie d'installation de 62 cadres aux niveaux central et local, suite à un vaste mouvement opéré sur les postes administratifs du secteur, l'objectif étant de renforcer le travail de terrain et de proximité avec les agriculteurs et les producteurs.

Le mouvement a concerné 11 cadres relevant de l'administration centrale (directeurs et sous-directeurs), et 51 cadres locaux, (à savoir 30 directeurs de services agricoles et 21 conservateurs des forêts).

A cette occasion, M. Cherfa a précisé que ce mouvement visait à "promouvoir le secteur agricole et à mettre en oeuvre la feuille de route adoptée par l'Etat pour réaliser la stratégie de développement des cultures stratégiques à travers le travail de terrain et de proximité, en adoptant une approche proactive".

Affirmant que "l'agriculture est un travail de terrain et non administratif", le ministre a insisté sur l'impératif de ne plus suivre la méthode administrative, tout en recourant "aux meilleures compétences nationales pour développer le secteur de manière à répondre aux attentes du citoyen algérien".

Pour ce faire, le ministre a souligné la nécessité "d'un travail de terrain et proactif, en programmant toutes les opérations", rappelant à ce propos les plans nationaux pour l'agriculture et les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant la réduction des importations des produits agricoles, notamment le blé dur et l'orge.

%

M.Cherfa a en outre affirmé que la relance du secteur "dépend largement du travail local avec les producteurs", mettant en avant "les plans adoptés par le secteur pour les cultures stratégiques".

S'agissant de la campagne labours-semailles, il a rappelé l'engagement du secteur à réussir l'opération, notamment en ce qui concerne les légumineuses et la mise en place d'un plan pour la production des pommes de terre primeur et de garde ainsi que les plantes oléagineuses.

M.Cherfa a également évoqué la mise en valeur des terres par irrigation, en vue d'atteindre 300 hectares irrigués dans le sud, qui seront consacrées aux céréales et aux cultures stratégiques.

Par ailleurs, il a rappelé l'importance économique du secteur, dont la contribution au PIB était de 18% l'année agricole écoulée (2023-2024), soit une production de plus de 35 milliards de dollars USD, précise le ministre.

Quant à la commercialisation des produits agricoles, le ministre a souligné "l'importance d'ouvrir des espaces commerciaux afin de garantir la disponibilité des produits à des prix raisonnables, tout en coordonnant avec les directions locales pour la commercialisation du produit agricole destiné au citoyen ou à la transformation des aliments".

Au terme de la cérémonie, le ministre a présenté ses remerciements aux services des forêts pour l'action préventive menée dans le cadre de la lutte contre les incendies des forêts et à tous les responsables veillant au développement de l'agriculture et à la préservation des forêts.