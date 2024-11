Congo-Kinshasa: Organisation des élections à Masimanimba et Yakoma - La CENI met en ligne l'application CENI RDC Mobile

Pour permettre aux électeurs identifiés et enrôlés dans les circonscriptions électorales de Masimanimba, dans la province du Kwilu et ceux de Yakoma dans la province du Nord Ubangi, de localiser aussi facilement leurs bureaux de vote, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent, ainsi que d'avoir la possibilité de voir cette localisation sur la carte, la Commission Electorale Nationale Indépendante vient de mettre en ligne une application dénommée CENI RDC Mobile, téléchargeable gratuitement sur internet. Cette information a été relayée le 31 octobre dernier par Patricia Nseya Mulela, rapporteur de cette structure d'appui à la démocratie en République Démocratique du Congo.

Procédure de téléchargement

L'électeur doit respecter une certaine procédure en vue du télécharger cette application dans son téléphone portable ou dans sa tablette avec connexion internet. Ainsi, il faudrait, en premier lieu, se connecter sur PlayStore ou AppStore, ensuite de saisir et télécharger CENI RDC Mobile et enfin, installer l'application et l'ouvrir.

Une boîte de dialogue «où voter» va s'afficher. L'étape suivante consiste pour l'électeur à saisir son numéro national (NN) à 11 chiffres tel que repris sur la partie supérieure droite de la carte d'électeur ou simplement de scanner le QR code de sa carte d'électeur et d'effectuer la recherche de son bureau de vote.

Il est recommandé à l'électeur de cliquer sur le lien qui s'affiche afin d'entrer en contact des informations fournies par l'application, relatives à la localisation de son bureau de vote ainsi que la possibilité de voir cette localisation sur la carte. Cela intervient une fois que l'électeur a été trouvé par l'application.

Cas d'une recherche infructueuse

L'électeur qui ne trouve pas ses informations dans l'application sera redirigé vers un formulaire à remplir avec ses données afin d'être pris en compte comme omis car, un atelier est mis en place pour identifier les données des omis avant leur éventuelle intégration sur la liste électorale.

Recherche du candidat

La CENI informe aux électeurs des deux circonscriptions citées ci-haut que l'application permet à tout électeur de rechercher le numéro de son candidat en choisissant le type d'élection (députation nationale, provinciale) et en saisissant le nom et le post-nom du candidat de son choix.