Madagascar: Crise d'eau et d'électricité - Les habitants d'Antananarivo protestent contre l'eau et l'électricité

À Antananarivo, la crise de l'eau et de l'électricité entraîne des manifestations importantes. Les habitants expriment leur ras-le-bol face à des coupures répétées et prolongées. Cette situation alarmante touche de nombreux quartiers, et les citoyens appellent les autorités à agir.

Des habitants se mobilisent

Les problèmes d'eau et d'électricité persistent à Antananarivo. Des résidents d'Itaosy, d'Ampitatafika et d'Ambondrona ont manifesté dans la rue vendredi et samedi. « Marre » des coupures d'eau et de courant, ils ont bloqué la circulation dans leurs quartiers pour alerter les autorités de leur calvaire quotidien. « C'est trop le délestage dans notre quartier. Le courant a été coupé pendant quatre heures, puis, une demi-heure après, l'électricité a été, de nouveau, coupée. Dans le planning de délestage, pourtant, la coupure de courant ne dure que trois heures par jour », s'est plainte Nomena, une habitante d'Ampitatafika.

Une crise d'approvisionnement en eau

À Ambondrona, des habitants ont déclaré : « Cela fait quatre jours que nous ne sommes pas approvisionnés en eau ». D'autres quartiers comme Anosizato-Est et Sabotsy Namehana souffrent également de ce problème. « Cela fait trois semaines que l'approvisionnement en eau est perturbé dans notre quartier. Ce jour (ndlr : hier), il n'y a que des gouttes d'eau qui sortent du robinet », témoigne une femme d'Anosizato-Est. Les camions citernes n'arrivent pas dans leur quartier, et plusieurs riverains se plaignent de la qualité de l'eau. « C'est boueux », lancent des habitants de plusieurs quartiers dans la ville d'Antananarivo.

Augmentation des coupures de courant

Le planning de délestage de la Jirama a été modifié, avec une augmentation de la durée des coupures de courant. Depuis le 30 octobre jusqu'au 2 novembre, la coupure était de trois heures, mais elle a été portée à six heures par jour depuis le 3 novembre dans plusieurs quartiers au sud de Tana. L'approvisionnement en eau par des camions citernes dans les quartiers au bout des réseaux de la Jirama se poursuit, mais il semble insuffisant pour répondre aux besoins des habitants.

Les manifestations à Antananarivo soulignent un problème urgent d'approvisionnement en eau et en électricité. Les habitants, frustrés par des coupures fréquentes, exigent des solutions concrètes. La situation requiert une attention immédiate des autorités pour éviter une aggravation de cette crise.