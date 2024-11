Madagascar: The fight cage I - Guerreros sacré meilleur club

Le gymnase de Madagascar s'est métamorphosé en salle de combat en cage le vendredi 1er novembre. Des combats de jiujitsu, pancrace et K1 ont été au programme de la première édition de « The Fight Cage » initiée par le club Guerreros. Le club organisateur a été sacré meilleur club de Madagascar en jiujitsu en arrachant deux victoires sur trois en combat par équipe.

Guerrero a remporté la victoire chez les débutants et les enfants, devant, respectivement, Checkmat et Combat Club 101. Checkmat a pour sa part brillé et devancé Guerreros chez les avancés. Le trophée du Fair Play a été attribué au Combat Club 101. Guerreros a en outre raflé les trophées des meilleurs techniciens, auteurs de la plus rapide soumission. Tafita l'a emporté chez les adultes et Riano chez les enfants.

Et combat d'exhibition, Mathieu du Guerreros a défait Candy du BJJ Esca chez les garçons et Diary du Checkmat a battu Mitia du Combat Club 101, du côté des filles. Un seul et unique combat international en pancrace a finalement eu lieu ce vendredi.

Les quatre combattants réunionnais n'ont pu venir au dernier moment. Le Réunionnais Moussa a battu le multiple champion national en lutte, Totiana Rinho Razafinjato dans la catégorie -80 kg. Dans l'autre combat, l'indétrônable Mamy « Devoly » a disposé de Haja par soumission. Plusieurs jiujitsukas membres de la sélection en vue des Mondiaux d'Abu Dhabi ont participé à cet événement sans précédent.