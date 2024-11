Madagascar: Beatbox battle - Kelly West décroche son deuxième titre de champion national

Kelly West, alias Hery Kelly Rakotondrina, s'est une nouvelle fois imposé comme la référence du BeatBox à Madagascar. Ce jeune artiste passionné de Mahajanga vient de décrocher son second titre consécutif, consolidant sa notoriété sur la scène nationale.

Kelly West confirme sa suprématie dans le BeatBox à Madagascar

Pour la deuxième année consécutive, Kelly West, de son vrai nom Hery Kelly Rakotondrina, s'est imposé comme le maître incontesté du BeatBox en solo à Madagascar. Déjà couronné champion en 2023, c'est ce samedi au CGM Analakely que ce beatboxeur de Mahajanga a de nouveau triomphé, surpassant ses concurrents lors de la grande finale de la sixième édition de BeatBox Battle Madagascar. Sur scène, Ratom et Toky ont respectivement décroché la seconde et la troisième place. « Le jugement était serré, car le niveau des beatboxeurs nationaux ne cesse d'augmenter, notamment grâce à leur originalité et à leur personnalité », souligne un des membres du jury, Avotra Ratovoharison. Tous les finalistes ont été évalués sur des critères exigeants, parmi lesquels la maîtrise technique, la musicalité, l'attitude scénique, et surtout l'originalité.

Une passion autodidacte et des rêves pour le futur

« Je pense que mon langage scénique me distingue particulièrement », confie Kelly West, qui a appris l'art du BeatBox en autodidacte depuis 2018 et a pris une tournure professionnelle depuis son premier titre national. Profondément investi dans cette discipline, il rêve désormais de créer une école de BeatBox à Madagascar et une école d'art pour combler le manque dans le pays. Inspiré par un Malgache qui est devenu champion du monde de BeatBox, Do B, Kelly West nourrit également l'ambition de décrocher un jour le titre mondial.

Projets de tournée et perspectives internationales

Kelly West se prépare également pour une tournée nationale. Après avoir fait vibrer les villes de Sambava et de Morondava, il s'apprête à enflammer Toamasina avec ses performances uniques de BeatBox. À noter également la victoire du duo CTS BeatBox dans la catégorie Tag Team lors de cette édition, même si seule la catégorie Solo permet de participer au championnat international. Kelly West aura ainsi l'honneur de représenter Madagascar en 2026, accompagné du champion national 2025, pour défendre les couleurs de la Grande Île sur la scène internationale du BeatBox.

Avec cette deuxième victoire consécutive, Kelly West affirme sa passion et son engagement pour le BeatBox. Son ambition de représenter Madagascar à l'international reflète son désir de faire briller cette discipline à travers le monde.