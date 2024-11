Madagascar: Réinsertion sociale - Un laboratoire pour appuyer les mères célibataires

Coup de pouce. Le Laboratoire d'innovation sociale (Labis) d'Antetezanafovoany s'ouvre à toutes les mères célibataires déscolarisées, dans le 1er arrondissement. Le bâtiment, fraîchement réhabilité par le Groupe Filatex, au coût total de près de 100 millions d'ariary, est composé d'une salle de réunion, de quatre salles de bureau, d'une salle pour la médiathèque, d'une salle pour les ateliers, d'un logement pour le personnel, d'une crèche, d'une cuisine, d'une clôture, de douches, de toilettes, d'un abri d'attente et d'un support de réservoir d'eau.

Ce laboratoire est équipé d'une grande salle modulable pour la bibliothèque, la salle de conférence et les événements, de salles d'écoute pour l'accompagnement psychosocial des habitants des quartiers, ainsi que de plusieurs ateliers modulables afin que chacun puisse se perfectionner selon ses compétences, à savoir : médiathèque, coiffure, couture, cuisine, arts plastiques. Le but est l'insertion sociale, citoyenne et professionnelle des jeunes mères célibataires âgées de 15 à 29 ans.

« Le programme Sandratra de « Action Éducation », dont l'objectif est la réinsertion socioprofessionnelle de neuf cents jeunes mères célibataires déscolarisées, répond parfaitement à notre vision. Nous sommes persuadés que chaque être humain a droit à une seconde chance et peut, à son niveau respectif, contribuer au développement de notre pays. En donnant à ces jeunes mères l'opportunité d'apprendre et de faire valoir leurs acquis à l'issue de leur formation, nous réduisons en partie le taux de personnes vivant dans la pauvreté », a indiqué Tanteraka Rakotoarisoa, directeur des Responsabilités Sociétales d'Entreprise du Groupe Filatex, dans son discours lors de l'inauguration de cette infrastructure, jeudi.

Le projet Sandratra, lancé en 2020 et cofinancé par l'Agence Française de Développement dans le cadre de la Facilité d'Innovation Sociale des ONG, le Groupe Filatex et L'Oréal, a permis le placement en emploi stable et à revenu décent de deux cent trente-sept mères célibataires, le lancement de projets d'auto-emploi pour quarante-sept mères célibataires et la mise en oeuvre de neuf projets d'engagement citoyen menés par les jeunes mères célibataires. Deux autres Labis sont en cours de construction à Ampandrana Atsinanana et à Namontana, pour les jeunes des 3e et 4e arrondissements.