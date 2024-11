Madagascar: Futsal/Championnats nationaux - Five FC et CUA sacrés chez les adultes

Les anciens joueurs élites épanouis. Les champions de la première édition des championnats nationaux de futsal dans quatre catégories différentes sont connus après les cinq jours de compétition marathon aux gymnases de Mahamasina et d'Ankorondrano. L'événement a été organisé par la commission de beach soccer et futsal de la fédération malgache de football.

Chez les Super vétérans, pour les joueurs âgés de plus de 45 ans, Five FC, alignant des anciens internationaux comme Mamisoa, ancien capitaine des Scorpions, et ses anciens coéquipiers comme le gardien de but Bota, Angelot, ainsi qu'Éric Talé et Rakoto Kely, s'est imposé 1 à 0 en finale vendredi soir à Ankorondrano contre l'AS Fanalamanga. Celle-ci a été composée entre autres par Freddy, l'ancien attaquant de l'Uscafoot, et Alphonse, ancien défenseur du Voromaherin'Alaotra. La fédération a remis un chèque géant de 2 millions d'ariary à l'équipe championne et 1 500 000 ariary pour la dauphine.

Anciens internationaux

L'ancien attaquant du Stade Olympique de l'Emyrne, Rakoto Kely, a été élu meilleur joueur et a reçu une prime de 200 000 ariary. L'ancien Scorpion, Angelot, a été quant à lui élu meilleur buteur et Siko de l'AS Fanalamanga, meilleur gardien de but.

Chez les vétérans, entre 35 et 45 ans, le sacre est revenu à l'équipe de la commune urbaine d'Antananarivo (CUA), alignant des anciens joueurs de l'Uscafoot comme Rahery et Tiana Kely. La CUA a défait en duel final l'AS Top Dom par 3 à 2. Heritiana et Jean Eric de la CUA ont été élus respectivement meilleur joueur et meilleur gardien de but. L'équipe championne a remporté une prime de 2 millions d'ariary et 1 500 000 pour celle finaliste.

%

Chez les jeunes, Étoile Filante a battu Five Académie par 4 à 1 en finale dans la catégorie des U13. Et au bout du suspense, l'Uscafoot a disposé sur le fil de Tac Pro Kids sur le score de 4 à 3 après la séance de tirs au but. Le score a été d'un partout à la fin du temps réglementaire. Pour les jeunes, le club champion a gagné 1 500 000 ariary et 1 million pour celui finaliste. En outre, Étoile Filante a réalisé un triplé chez les U13 en arrachant les trophées du meilleur joueur signé Rivery, Luciano meilleur buteur et Mimna meilleur portier. Chez les U15, Tac Pro a décroché deux trophées, Thierry sacré meilleur joueur et Rinaldini meilleur buteur. La commission organisatrice a offert 200 000 ariary à chaque meilleur joueur, buteur et gardien de but, toutes catégories confondues. La joute nationale a réuni trente-sept équipes.