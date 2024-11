Gambie: Le vice-président Seedy Njie témoigne dans le procès des journalistes du quotidien The Voice

Le vice-président de l'Assemblée Nationale, l'honorable Seeday Njie, a témoigné hier contre les journalistes Musa Sheriff et Momodou Justice Darboe du quotidien The Voice devant le magistrat Mben Faal du Tribunal de Première Instance de Kanifing.

Il a déclaré qu'il réside à Salagie et qu'il est vice-président du Parlement et porte-parole adjoint du NPP (Parti Populaire National). Il a affirmé avoir reconnu Musa Sheriff. Il a également indiqué que sa principale responsabilité est de propager des informations au nom du NPP.

Le commissaire A. Sanneh, l'officier du ministère public, lui a demandé ce qu'il penserait d'une information provenant d'une autre personne que lui. Il a répondu qu'elles seraient totalement fausses, préjudiciables et spéculatives. Il a déclaré qu'il se souvenait du jour du 22 septembre 2024. Il a déclaré que Musa Sheriff l'avait appelé pour l'informer qu'il y avait des nouvelles brûlantes sur son bureau. Selon lui, Musa Sheriff lui a dit qu'il voulait qu'il le confirme avant d'aller sous presse.

« Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Il m'a dit qu'il avait reçu des informations de deux membres de l'exécutif du NPP selon lesquelles le porte-drapeau du parti était Muhammed Jah et qu'il me demandait de les vérifier. Je lui ai dit que je ne lui accorderais pas d'interview à moins qu'il ne révèle l'identité des deux membres de l'exécutif », a déclaré le témoin à la Cour.

Il a raconté que Sheriff lui avait demandé de lui accorder un entretien, mais qu'il lui avait répondu qu'il devait lui révéler sa source d'information. Il a également ajouté que Sheriff lui avait dit qu'il l'avait connu à l'époque où il travaillait pour la NAPSA. « Je lui ai dit que s'il publiait l'information, elle serait fausse et préjudiciable au président. Je lui ai dit qu'il n'y aurait pas d'interview. Il a accepté et m'a dit qu'il viendrait me voir, mais il ne l'a jamais fait. À ma grande surprise, j'ai lu dans le journal The Voice que le président Barrow avait choisi Muhammed Jah pour lui succéder. J'ai été choqué et surpris », a déclaré le témoin.

Il a ajouté qu'il était au parlement et qu'il avait reçu des appels et que les gens étaient consternés. « Tout le monde était choqué et confus parce que l'exécutif n'avait jamais discuté d'un porte-drapeau », a-t-il rappelé.

Il a été demandé à l'honorable Njie s'il serait capable de reconnaître le journal The Voice si on le lui montrait, ce à quoi il a répondu par l'affirmative. Le commissaire Sanneh lui a alors donné un exemplaire du journal The Voice pour qu'il le regarde, ce qu'il a fait et confirmé.

À ce stade, le commissaire Sanneh a demandé à présenter ledit journal à des fins d'identification, et sa demande a été acceptée par le tribunal.

Le journal a été admis comme pièce à conviction lorsque la défense a déclaré qu'elle n'avait pas d'objection à ce que ledit journal soit présenté comme pièce d'identité.

L'avocat de la défense, Maître L.S. Camara, a alors demandé à présenter ledit journal comme pièce à conviction après que le témoin eut confirmé qu'il l'avait mentionné dans son témoignage. Sa demande a été acceptée et ledit journal a été admis comme pièce à conviction.

« Je ne connais pas Binta Jaiteh. J'ai été déçu lorsque j'ai vu son nom sur le journal. J'ai été choqué parce que je ne lui ai accordé aucun interview. Il n'y a jamais eu de réunion exécutive au cours de laquelle ils ont discuté du successeur du président Barrow. La publication a provoqué la désunion, la confusion et la déception », a-t-il ajouté.

L'affaire a été ajournée au 10 décembre 2024, pour le contre-interrogatoire. Maîtres L.S. Camara et Lamin Darboe représentaient les accusés.

