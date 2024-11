Gabon: ACOSAH désormais signataire de la charte pour la protection de l'environnement et la préservation de la nature

Le 25 Octobre 2024, au cabinet du Directeur Général de l'Environnement, sis au Ministère des Eaux et Forêts, le Président de l'Association des Communicateurs Ogivins pour la Santé et l'Action Humanitaire a paraphé la charte pour la protection de l'environnement et la préservation de la nature.

Il s'agit d'un protocole d'entente qui régit les relations entre la Direction Générale de l'Environnement et de la Protection de la Nature et les organisations de la société civile qui oeuvrent dans ce domaine au Gabon.

Pour le représentant de ACOSAH, « cette signature, qui légitime nos actions en qualité d'OSC et auxiliaire des pouvoirs publics, était indispensable pour nous dans la mesure où, depuis 2019, notre association est très active dans la lutte pour la protection de l' environnement dans l'Ogooué-Ivindo, aux côtés des communautés locales et plus encore dans le domaine la lutte contre la criminalité environnementale transnationale dans les forêts du Bassin du Congo » a déclaré Benjamin Evine-Binet, son Président.

Du côté de la Direction Générale de l'Environnement, cette charte qui vise à « donner plus de visibilité à l'action en faveur de l'Environnement à travers des reporting réguliers des activités des OSC rendra plus visible l'engagement de ces dernières aux côtés des pouvoirs publics et ne manquera pas de créer des synergies institutionnelles pour la mobilisation des ressources.

ACOSAH est engagée pour deux ans, dans un projet sous régional avec le réseau des défenseurs environnementaux luttant contre la criminalité environnementale transnationale qui impacte les communautés locales et les peuples autochtones dans plusieurs villages du Cameroun, de la RDC et du Gabon avec l'appui de la Globale Initiative et du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères via l'Ambassade de France au Gabon à travers le F.E.F.

Au Gabon, le projet est prévu s'exécuter dans la province de l'Ogooué-Ivindo.