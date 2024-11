Gabon: Le Président de la République effectue une visite de chantiers dans la ville de Mouila

Au terme son séjour dans la province de la Ngounié, le Chef de L'Etat a marqué ce jour une halte dans la ville de Mouila, capitale provinciale, où il a procédé à la visite de quelques chantiers dont la future caserne des sapeurs-pompiers ainsi qu'une école primaire dans le quartier de Bavanga.

S'inscrivant dans le cadre du projet de développement d'urgence initié par le CTRI, l'école primaire s'étend sur une superficie de 10 000 mètres carrés. Elle est dotée de plusieurs commodités notamment un logement, un bâtiment administratif, un plateau sportif et une infirmerie entres autres.

Contribuant au renforcement des capacités opérationnelles des Forces de Défense à Mouila, la future caserne des sapeurs-pompiers est un bâtiment de type R+1 doté de bureaux à usage administratif, de logements, d'une infirmerie, d'une salle de réunion et autres commodités.

À l'issue de ces visites de terrain, le Président de la Transition a communié avec les populations de la Douya-Onoye venues en masse lui témoigner leur gratitudepourlerenouveau duGabonimpulséparleCTRIle30août2023.

Tout en évoquant quelques insuffisances qui demeurent, les populations molviloises ont exprimé leur soutien et leur adhésion à l'oeuvre de refondation entamée par le Président de la République pour la restauration des valeurs et le développement économique, infrastrucurel, et socioculturel de notre pays.

Exprimant sa gratitude à ses compatriotes pour l'accueil qui lui a été réservé durant son séjour, le Chef de l'Etat a réitéré son engagement à apporter des solutions pérennes aux préoccupations posées dans les délais raisonnables.

Rassurant ses compatriotes, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema est revenu sur les différents projets prioritaires mis en oeuvre et en cours de réalisation dans ladite localité.

Il s'agit entre autres de la structuration de l'exploitation minière et artisanale dans les localités de Eteke, Malinga et Nzenzelé, l'aménagement des axes routiers dans les communes d'Iboundji, Mimongo,Mandji, Guietsou, Bongolo, Mbigou, Doussala, le lancement du chantier de la future université de Mouila, la construction d'une cité administrative, d'un plateau sportif pour les jeunes de Mouila, de 2 hôtels écologiques, du siège de la BEAC, et la réhabilitation de bâtiments administratifs.

Pour la réalisation à terme des projets susmentionnés, le Chef de l'État a exhorté avec insistance ses compatriotes à la cohésion, à l'unité, au dialogue et à l'implication de tous dans le processus de développement lancé dans le Gabon.