Addis Abeba — Des données et des statistiques fiables sont nécessaires à une prise de décision éclairée si l'Afrique veut parvenir à un développement durable, selon Oliver Chinganya, le directeur sortant du Centre africain pour la statistique, lors de son discours d'adieu à la 9e réunion de la Commission statistique à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Chinganya a souligné le rôle essentiel que jouent les statisticiens dans la génération et la fourniture de données et de statistiques fiables qui répondent aux besoins de développement actuels et futurs.

Chinganya a noté qu'il a dirigé le Centre à un moment critique où des données fiables, précises et actuelles sont devenues de plus en plus urgentes alors que l'Afrique était confrontée à de nombreux défis allant des niveaux élevés d'endettement, du changement climatique et de la sécurité alimentaire au manque de meilleures données pour éclairer les décisions politiques.

« Notre rôle était de veiller à ce que les systèmes statistiques nationaux soient en mesure de fournir des données fiables nécessaires à une prise de décision éclairée, tant pour les gouvernements nationaux que pour les rapports mondiaux, tels que les Objectifs de développement durable », a déclaré Chinganya, dont la carrière l'a vu occuper divers postes au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement avant de rejoindre la CEA.

Soulignant que le Centre africain pour la statistique (CAS) a amplifié la voix de l'Afrique au sein de la communauté statistique mondiale, Chinganya a également mis l'accent sur le rôle des collaborations et des partenariats pour répondre aux meilleures pratiques mondiales et contribuer à l'agenda statistique international.

Il a noté que le paysage statistique a changé avec l'entrée de nombreux acteurs et intervenants, qui ne sont pas tous des statisticiens.

Déplorant la mauvaise coordination entre les autres producteurs de données et le manque d'investissement dans la chaîne de valeur des données par les gouvernements, il a déclaré qu'il existe un défi de demande accrue de données qui n'est pas compensée par la capacité actuelle et un changement rapide de la technologie.

Appelant à un leadership plus fort au sein des bureaux nationaux de statistique, Chinganya a exhorté les dirigeants à continuer d'investir dans leurs équipes et à favoriser la coopération régionale.