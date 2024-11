Ethiopie: Ethiopian Airlines va recevoir mardi prochain son premier avion de ligne A350-1000

Addis Abeba — Ethiopian Airlines devrait recevoir ce mardi son premier avion de ligne A350-1000, baptisé « L'Ethiopie terre des origines ».

Le directeur commercial d'Ethiopian Airlines, Lemma Yadecha, a confirmé à ENA qu'Ethiopian Airlines devrait recevoir mardi prochain son premier avion de ligne A350-1000, baptisé « L'Ethiopie terre des origines », ce qui en fait le premier client Airbus à piloter l'A350-1000 en Afrique.

Une délégation éthiopienne dédiée est déjà arrivée sur le site de fabrication de l'avion pour superviser les derniers préparatifs et faciliter son vol vers l'aéroport international de Bole mardi après-midi, a dévoilé Lemma. A350-1000, réputé pour son efficacité énergétique et sa technologie de pointe, est la plus grande variante de l'avion de ligne le plus moderne au monde, a-t-on appris.

En introduisant cet avion, la compagnie aérienne renforce sa position de leader de l'aviation africaine, établissant de nouvelles normes en matière de confort des passagers et d'efficacité opérationnelle, a-t-il indiqué.

L'A350-1000 améliorerait en effet les opérations long-courriers de la compagnie aérienne, offrant aux passagers un niveau de confort supérieur et des équipements de pointe, a-t-on appris. Ethiopian Airlines, une compagnie aérienne africaine de premier plan, s'est engagée à réaliser un chiffre d'affaires annuel de 25 milliards USD et à transporter environ 67 millions de passagers d'ici 2035. Pour soutenir cet objectif, la compagnie aérienne investit dans de nouveaux avions et étend son réseau international.

Ethiopian Airlines est l'une des compagnies aériennes les plus compétitives au monde et une compagnie aérienne qui porte le drapeau du continent africain. Elle n'est pas seulement la compagnie aérienne la plus performante de la région, mais aussi une pionnière qui inspire d'autres opérateurs en Afrique et au-delà.