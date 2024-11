Ethiopie: Le vol d'Ethiopian Airlines vers Dhaka renforce les investissements et la coopération commerciale entre le pays et le Bangladesh

Addis Abeba — Le lancement des vols d'Ethiopian Airlines vers Dhaka stimulera les investissements et la coopération commerciale entre l'Éthiopie et le Bangladesh, a souligné l'ambassadeur du Bangladesh en Éthiopie, Sikder Bodiruzzaman.

S'exprimant lors de la cérémonie inaugurale, le directeur commercial du groupe Ethiopian Airlines, Lema Yadecha, a noté qu'il s'agit d'un événement remarquable pour l'Éthiopie et le Bangladesh qui renforce la coopération socio-économique entre les deux pays.

Le nouveau service proposera des départs matinaux de Dhaka les dimanches, mardis et jeudis, ainsi que des départs en soirée les lundis et vendredis. L'ambassadeur du Bangladesh en Éthiopie, Sikder Bodiruzzaman, a pour sa part souligné qu'il s'agissait d'une grande réussite et d'un témoignage de coopération entre les deux pays.

Il a en outre indiqué que le nouveau vol ouvrirait la voie à la stimulation de la coopération commerciale, des investissements et de la prospérité économique. Il s'agit également d'une promesse d'approfondir davantage les liens socioculturels entre les peuples des deux pays, a déclaré l'ambassadeur.

Comme la compagnie aérienne va opérer cinq vols par semaine, elle offrira aux voyageurs du Bangladesh un accès pratique à plus de 155 destinations dans le monde, y compris les grandes villes d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Nord et d'autres régions. La nouvelle ligne devrait jouer un rôle essentiel dans la promotion de la croissance, en mettant en évidence le potentiel d'augmentation du commerce, du tourisme et des échanges culturels.

Avec une flotte de 147 avions, Ethiopian Airlines est la plus grande compagnie aérienne d'Afrique en termes de volume de passagers, de destinations, de taille de flotte et de chiffre d'affaires, et se classe au quatrième rang mondial en termes de pays desservis.

Déjà un acteur établi en Asie du Sud, avec des lignes vers Bengaluru, Chennai, Delhi, Mumbai et Karachi, l'ajout de Dhaka est une avancée stratégique dans l'expansion plus large de la compagnie aérienne en Asie.