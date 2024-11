Afrique de l'Est: Comores-Madagascar - Deux îles soeurs, une histoire liée

Plus qu'une question de derby, la corde est tendue, l'entente est loin d'être cordiale entre les deux îles soeurs. Pour les détails, les experts en diplomatie sont les mieux placés. Mais ce qui interpelle les simples observateurs, c'est l'accointance entre les deux pays historiquement liés, car il faut tout de même savoir que les îles de la Lune ont été rattachées à Madagascar en 1912 avant de devenir un Territoire d'Outre mer en 1946.

Donc, hormis les relations commerciales et culturelles entretenues deux siècles et demi avant la colonisation, ces nations ont raffermi davantage leur lien durant ces 32 années sous la domination française. Par conséquent, les peuples se reconnaissent mutuellement. D'ailleurs, le Canal de Mozambique n'était guère un obstacle... Comme dans une famille, il y a des hauts et des bas. À un certain moment, la liaison peut être distendue en fonction du contexte, ensuite, une réconciliation s'impose lorsque les choses se déroulent comme prévu. De l'invasion jusqu'à l'affaire Sabena en passant par la colonisation, Madagascar et les Comores étaient toujours entre une épreuve et une aventure.

Ces épisodes de l'histoire n'enlèvent néanmoins en rien l'affection de l'une à l'égard de l'autre. Faudra-t-il rappeler l'itinéraire du sultan Said Ali, exilé à Diego-Suarez, il s'est facilement intégré à la population locale. Décédé en 1916, il est enterré à Tamatave. A-t-on oublié les monarques malgaches qui ont été reçus avec hospitalité par les hauts dignitaires d'Anjouan, de Mohéli. Ces époques semblent révolues. Ce qui contredit le proverbe malgache : « Il vaut mieux perdre son argent que de perdre les usages et les détails qui maintiennent et fortifient l'union et l'amitié ».

Argent ou or, peu importe ! Quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre, dixit un dicton ivoirien. Ici, l'herbe, ce sont les deux peuples. En revanche, cette guéguerre entre les dirigeants ne brise pas, jusqu'ici, l'amitié séculaire entre les deux nations. Du parc d'attraction d'Antananarivo à la plage de Moroni, les citoyens comoriens et malgaches partagent leur joie en contemplant le coucher du soleil ! De même dans les mosquées, que ce soit à Anjouan ou à Mahajanga, les quintus se rapprochent les uns les autres.