Afrique: Richard Randriamandrato - « Madagascar mérite sa place au sein de l'Union Africaine »

En marge du 23e Sommet du COMESA, l'ancien ministre des Finances s'est exprimé sur sa candidature à l'élection du président de la Commission de l'Union africaine.

Déterminé

Richard Randriamandrato, candidat représentant Madagascar à la course à la Présidence de la Commission de l'Union Africaine (CUA), se dit confiant et ne cache pas son optimisme par rapport à sa participation à cette élection. Depuis quelques mois, l'ancien ministre de l'Economie et des Finances, puis ministre des Affaires étrangères d'Andry Rajoelina mène un lobbying dans plusieurs pays du Continent pour convaincre les dirigeants africains de soutenir sa candidature. Dernièrement, il était présent aux côtés du chef de l'Etat lors du 23ème Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres du COMESA qui s'est tenu au Burundi le 31 octobre dernier.

Durant cette rencontre, le locataire d'Iavoloha a d'ailleurs fait une campagne en sa faveur devant ses pairs au sein du COMESA, en affirmant que Richard Randriamandrato dispose du savoir-faire, de l'expertise et de l'expérience nécessaires. Il a également insisté sur le fait qu'il possède le profil idéal pour diriger la Commission de l'Union africaine pour impulser une nouvelle dynamique sur le continent. En marge de ce sommet, Richard Randriamandrato a déclaré qu'il possède un programme concret sur tous les niveaux et touchant tous les secteurs d'activités pour développer l'Afrique.

Le règlement de tous les conflits fragilisant actuellement le continent africain, figure parmi les priorités de son programme. Le candidat malgache entend aussi mettre tout en oeuvre pour défendre les intérêts de l'Afrique, notamment sur le plan économique, diplomatique, financier et politique. Selon ses dires, « c'est très important pour la Grande Île de pouvoir être présent au sein de la plus haute instance dirigeante de la Commission de l'Union Africaine car cela nous évite d'être toujours relégué au second plan ».

Diplomatie mondiale

Madagascar est un membre à part entière de l'Union africaine depuis sa création en 2002 - 2004, et fait partie des 31 premiers pays signataires de la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Pour la première fois, le pays pourrait accéder à un poste de décision au sein d'une instance internationale de premier plan : la Commission de l'Union africaine.. « Madagascar est disposé à renforcer son engagement envers l'Union africaine et avec tous les pays du continent africain. La ratification, la semaine dernière, de la Zone de libre-échange continentale africaine témoigne de cet engagement... Toutes ces décisions prouvent que Madagascar mérite sa place au sein de l'Union africaine », martèle Richard Randriamandrato.

Et d'ajouter que « pour le président Andry Rajoelina, le moment est venu pour Madagascar de prendre ses responsabilités au niveau de la diplomatie mondiale, et nous sommes prêts pour apporter notre contribution au développement de l'Afrique ». Celui qui portera le dossard de la Grande île lors de cette élection à la tête de la CUA n'a d'ailleurs pas manqué de remercier le président Andry Rajoelina de l'avoir choisi pour représenter Madagascar à cette élection. Pour rappel, quatre candidats sont en lice pour cette élection du président de la Commission de l'Union africaine qui aura lieu au mois de février prochain. Outre Madagascar, Djibouti, Maurice et le Kenya y sont aussi représentés.