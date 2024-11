Congo-Kinshasa: Lomami - Validation du plan de développement de Ngandajika

Les experts ont validé, samedi 2 novembre à Kinshasa, le plan de développement local du territoire de Ngandajika dans la province de Lomami. C'était au cours d'assises organisées par les ressortissants du territoire de Ngandajika.

Au cours de ces échanges, les experts ont présenté cette feuille de route avec des axes principaux pour le développement de ce territoire.

Ce plan est conçu pour une durée de 5 ans soit de 2025 à 2029.

Après la phase de Kinshasa, les experts ont annoncé une prochaine rencontre le 7 et le 9 novembre prochain à Mbuji-Mayi et Ngandajika pour présenter également ce plan pour validation au niveau de la province.

« Nous allons créer et mobiliser des ressources matérielles, financières et humaines et on mettra en place un mécanisme de suivi et d'évaluation », a promis Bruno Miteo, chef de la maison civile du chef de l'état et PCA de Lunkonko, porteur du projet.