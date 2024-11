Congo-Kinshasa: L'écrivain Ghislain Kabuyaya représente le pays au Forum international des éditeurs à Dubai

L'éditeur et écrivain congolais Ghislain Kabuyaya, membre des éditions Milimani représente la RDC à Dubai (Emirats Arabes Unis) où se tient, du 2 au 5 novembre la Sharjah Publishers Conference, un forum international des éditeurs. Cette rencontre culturelle réunit plus de 500 éditeurs, invités pour échanger sur la question de l'édition.

La question de l'édition est débattue à Dubaï dans le cadre de la Francophonie à travers la coopération des Émirats Arabes Unis et la France. Les éditions Milimani étant bilingues, donc anglophones et francophones, elles trouvent leur place dans ce forum de portée internationale.

Les éditions Milimani, basées à Goma, sont spécialisées dans l'édition et la réédition des oeuvres des auteurs africains qui produisent des ouvrages sur des thématiques socio-politiques.

Ghislain Kabuyaya revient sur l'objectif de cette rencontre depuis Dubaï :

« L'objectif principal est d'acquérir les connaissances parce qu'ici on est aussi en formation. Par exemple hier, on nous a beaucoup plus appris par rapport à la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux pour que nous sachions comment nous pouvons nous vendre à travers les réseaux sociaux. Pour voir dans quelle mesure, nous aussi lorsqu'on aura une présence sur ces réseaux sociaux comment nous pouvons capitaliser ce temps-là pour que nous puissions vendre nos produits, pour que nous puissions vendre une bonne image de ce que nous faisons en tant qu'éditeur »

Parmi les publications les plus récentes des éditions Milimani, il y a « Les femmes de Pakajuma » d'Ange Kasongo, « Histoire du Congo des origines à nos jours » du professeur Isidore Ndaywel et des livres du Belge Christophe Vogel en lien avec des conflits miniers dans l'Est de la République démocratique du Congo.