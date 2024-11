Madagascar: Filière girofle - 108 exportateurs agréés pour la campagne 2024-2025

C'est parti pour la campagne 2024-2025 de la filière girofle. Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce a sorti en fin de semaine, la liste des exportateurs pour ce produit phare du commerce extérieur malgache.

D'après la liste sortie par le département de tutelle, ils seront, en tout 108 exportateurs à avoir droit à cet agrément.

Conformité

Parmi ces 108 exportateurs agréés, 38 sont dans la catégorie « industriel » et 70 dans la catégorie « artisan ». Pour rappel, les opérateurs intéressés devaient déposer leur demande d'agrément sur la période du 1er au 15 septembre dernier. Avant d'accorder les agréments, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce a procédé à la vérification de la conformité des demandeurs par rapport aux obligations techniques et légales. Ils doivent notamment être en règle vis-à-vis de l'administration fiscale et disposer d'une station de préparation et de stockage répondant aux normes imposées par le service de la qualité et du conditionnement. D'ailleurs, l'une des conditions de délivrance de l'agrément est la présentation d'une quittance de paiement de l'agrément du magasin de stockage et de préparation auprès du trésor public. En somme, au niveau du MIC, ce sont le professionnalisme et la régularité qui priment pour que les exportateurs puissent être agréés dans cette filière qui joue un rôle déterminant dans l'économie du pays.

%

Priorités

En effet, avec la vanille et le litchi, le girofle figure parmi les produits qui sont en tête des pourvoyeurs de devises à Madagascar. Avec une production annuelle estimée à 40 000 tonnes, la Grande Île produit un peu moins de 60% du girofle en Afrique. La filière fait vivre environ 18 000 producteurs pour une surface d'environ 70 000 hectares dont la grande majorité dans la région Analanjirofo. Sur le plan mondial, la part de Madagascar est estimée entre 30% et 50% du marché selon les campagnes. Une filière qui rapporte en somme. Raison pour laquelle, le MIC la place parmi ses priorités en opérant notamment un suivi constant du respect des normes et des réglementations en vigueur sur la qualité du girofle et les activités des exportateurs. Un retrait d'agrément est d'ailleurs possible en cas de non-respect des conditions. Pour en revenir à la liste des nouveaux exportateurs agréés, ces derniers peuvent récupérer leur certificat d'agrément à l'exportation auprès du ministère de l'Industrialisation et du Commerce à Ambohidahy.