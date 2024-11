Madagascar: Novembre « bleu » - Se laisser pousser la moustache pendant le mois de sensibilisation au cancer de la prostate

Le mois de novembre, mois dédié à la sensibilisation et au dépistage du cancer de la prostate et des testicules dans de nombreux pays du monde, voit la tenue de plusieurs activités de sensibilisation aux cancers masculins. Cette année, l'Association d'appui à la radiothérapie et l'oncologie de Madagascar (AROM) lance « Sovambra », signifiant « Somotra amin'ny volana novambra » (moustache de novembre) une activité de sensibilisation sous forme de jeu, bien entendu, destiné aux hommes.

« Sovambra » 2024 propose ainsi aux hommes de se laisser pousser la moustache durant 30 jours, à compter de ce jour, 4 novembre 2024. Les participants au jeu devront se prendre en photo à trois dates bien précises : ce jour du 4 novembre, sans moustache ; le 18 novembre, soit au quinzième jour, et enfin au trentième jour, le 3 décembre 2024. Un jeu avec des récompenses à la clé ! Parallèlement, l'association sensibilise au cancer de la prostate à travers divers moyens, dont les réseaux sociaux et souligne qu'il existe des moyens de dépistages simples et efficaces pour déceler ce type de cancer à un stade précoce. Le dépistage précoce augmente les chances de réussite du traitement.

Généralement, le cancer de la prostate se développe lentement et touche généralement les hommes âgés. L'adénocarcinome (type de cancer affectant les cellules glandulaires de certains organes) est le type de cancer de la prostate le plus courant. En novembre dans plusieurs pays du monde, les sensibilisations pour une meilleure connaissance du grand public sur ce type de cancer se multiplient. Dans les pays avancés, ce mois est également consacré à la sensibilisation aux dons en faveur de la recherche. Au Canada, le mois de sensibilisation au cancer de la prostate est le mois de septembre.