Congo-Brazzaville: Digitalisation - Une masterclass dédiée aux acteurs du numérique

La société Moyicare a organisé, le week-end dernier au Palais des Congrès à Brazzaville, une masterclass spéciale au profit des étudiants et startupers en vue de leur donner de nouvelles notions sur le numérique et l'entrepreneuriat.

La masterclass s'est tenue sous le thème : « Le numérique et l'entrepreneuriat : les démarches pour autonomiser les jeunes ». Elle a réuni plus de cinq cents étudiants et jeunes entrepreneurs œuvrant dans le secteur du numérique.

Trois thématiques y étaient développées par des experts pour éclairer la lanterne des participants sur le numérique et l'entrepreneuriat. Elles portaient sur « Les opportunités du numérique pour développer son projet »; « Découvrir l'intelligence artificielle » ; « Cybersécurité et dangers d'internet ».

Cette masterclass avait pour objectif d'accompagner les étudiants et entrepreneurs à renforcer leurs compétences dans le domaine du digital et à s'y invertir pleinement afin de leur permettre de s'auto employer et de s'autoinsérer dans la société.

« L'objectif de cette masterclass est de promouvoir les droits des enfants et d'accompagner les jeunes dans la création des entreprises. Trois ateliers y ont été animés pour motiver les jeunes à se lancer dans l'employabilité. A travers les thèmes développés, les experts ont édifié les participants, entre autres, sur la manière de se comporter lors d'un entretien d'embauche, et comment doivent-ils se tenir devant un interrogateur », a expliqué la présidente de l'organisation non gouvernementale Moyicare, Joana Marie-Claire Guillond. Par la même occasion, deux ateliers ont été aussi animés sur l'employabilité et l'entrepreneuriat.

A l'issue de la formation, Moyicare a sélectionné dix projets qu'elle va soutenir et accompagner.

Notant qu'en ouvrant les travaux, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, avait exhorté les participants à s'intéresser au numérique qu'il estime être « un véritable catalyseur du développement et accélérateur d'intégration et d'auto-emploi ».

« L'intelligence artificielle, l'e-commerce sont autant d'opportunités qui vous sont offertes afin d'exceller et entreprendre dans ce secteur promis à un bel avenir. Au cours de cette session, vous explorerez comment cette approche révolutionnaire peut vous procurer un meilleur avenir. Je vous encourage à participer activement », avait-il indiqué.

Rappelons que Moyicare est une organisation qui promeut les droits des enfants et combat la précarité afin de garantir un accès équitable à une éducation de qualité. Fondée en 2022, elle est basée à la fois à Brazzaville, au Congo, et à Genève, en Suisse.