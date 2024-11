Congo-Brazzaville: Feuilleton Fécohand - La Ccas place l'affaire entre les mains du Cnosc

Au terme de l'audience du 30 octobre sur l'affaire opposant Avicenne Nzikou à la Fédération congolaise de handball (Fécohand), le président de la chambre de conciliation et d'arbitrage du sport (Ccas), Me Michel Kaboul Mahouta, a demandé au Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc) de mettre en place, dans un délai raisonnable, une commission électorale indépendante afin d'organiser de nouvelles élections.

La sentence de la Ccas fait suite à la précédente qui avait demandé à la Fécohand de reprendre les élections dans un délai de huit jours. Son président a rendu en matière de référé sportif la sentence dans laquelle il estime que le Cnosc devrait mettre en place une commission électorale indépendante qui va organiser les élections.

« Constatant la non-exécution de la sentence arbitrale du 13 octobre 2024, en conséquence enjoignant le Comité national olympique et sportif congolais de mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante dans un délai raisonnable », a décidé la chambre.

Après l'annonce du verdict, Avicenne Nzikou a signifié que la balle est désormais au centre puisque la nouvelle commission électorale indépendante sera l'émanation du Cnosc et devra travailler selon les règles de l'art.

Pour l'un des membres du comité exécutif, cette décision prouve l'hypocrisie de la Ccas. « Vous devez simplement comprendre que nous avons affaire aux gens qui n'aiment pas lire, aux gens qui ne maîtrisent pas les textes de notre pays. Ce sont des mauvais perdants qui ne pensent qu'à leur intérêt. Aujourd'hui, on vient encore nous pomper un verdict qui n'est pas fondé sur les textes », a-t-il expliqué.

L'affaire de la Fécohand continue de surprendre plus d'un observateur. Malgré les efforts des différents protagonistes, la crise persiste et les principaux acteurs de ce sport continuent de subir un lourd tribut puisque certains athlètes et clubs ont actuellement du mal à faire rouler la balle à cause de l'incompréhension des dirigeants.

Après sa réélection le 20 septembre dernier en présence des représentants du ministère des Sports, du Comité olympique et de la Confédération africaine de handball, le président Ayessa Ndinga Yengué se dit préoccupé par la réalisation de son projet de développement sportif pour le compte de l'Olympiade 2025-2028.

Du côté de son adversaire, Avicenne Nzikou, son plus grand souci consiste à refaire les élections qui opposeront les deux candidats. Lors de l' assemblée générale élective du 20 septembre, ce dernier n'était pas présent dans la salle.

Attendons voir.