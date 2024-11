Madagascar: RCTS/Inauguration d'un terrain - Inauguration d'un terrain mixte pour la célébrer

Le Rugby Club Tanora Soavimasoandro (RCTS) a célébré sa 12e journée des partenaires avec un événement marquant : l'inauguration d'un nouveau terrain mixte dédié aux activités sportives, ce week-end.

En ce dimanche ensoleillé, les membres du club, les éducateurs, ainsi que des représentants de diverses associations se sont réunis à Imamba, le siège du RCTS, pour honorer les précieux partenaires qui soutiennent leurs actions. Le terrain, qui comprend des installations pour le basket-ball, le volley-ball, le hand-ball et le mini-foot, a été conçu pour offrir des activités même pendant la saison des pluies, une problématique récurrente dans ce quartier de Tananarive.

« Avec ce terrain surélevé, nous pourrons proposer des activités à nos jeunes tout au long de l'année, même en novembre », a déclaré Daniel, le Manager Général de l'association. Ce projet est le fruit d'un travail collectif acharné, et il a tenu à remercier chaleureusement les éducateurs et les dirigeants qui ont oeuvré pour sa réalisation. Le RCTS, qui compte 481 membres, dont 350 enfants issus de l'école de rugby, 67 seniors dames et 64 seniors hommes, s'illustre par son engagement envers ses jeunes.

Chaque mercredi après-midi, des goûters sont offerts, et des déjeuners sont servis chaque samedi. De plus, l'association organise une collecte de vêtements chauds pour les enfants durant l'hiver. « Chaque enfant a son propre talent. Certains peuvent ne pas exceller en rugby, mais nous souhaitons leur offrir d'autres activités. Nous invitons également tous les enfants des alentours à rejoindre notre club », a souligné Avotra Andrianarisoa, le président du club RCTS.

Ambition

Le Manager Général a également annoncé de futurs projets ambitieux : « Nous avons l'intention de construire un petit bâtiment comprenant deux salles de classe et deux dortoirs pour offrir une formation professionnelle à nos adolescents qui ont quitté le cursus scolaire. Cela leur permettra d'améliorer leurs chances d'intégration sur le marché de l'emploi. Les dortoirs seront également utilisés pour accueillir des délégations de province et des associations étrangères ».

La cérémonie a également été marquée par la présence de personnalités importantes, témoignant du soutien indéfectible que le RCTS reçoit, notamment de ses partenaires français et belges, en particulier l'association Rugby French Flair, qui les accompagne depuis plus de dix ans. Pour clore cette belle matinée, tous les participants se sont réunis autour d'un grand goûter convivial, célébrant ainsi les liens forts qui unissent le club et ses partenaires.