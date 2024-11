Madagascar: « Si vous voulez détruire un pays, il suffit de détruire son système d'éducation et d'y généraliser la corruption »

Un sage chinois, il y a de cela plusieurs siècles, conseiller de son empereur, confia à ce dernier ceci : « Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies et coûter cher en vies humaines. Il suffit de détruire son système d'éducation et d'y généraliser la corruption. Ensuite, il faut attendre vingt ans et vous aurez un pays constitué d'ignorants et dirigé par des voleurs. Il vous sera très facile de les vaincre. »

Détruire un pays ne nécessite pas, effectivement, l'utilisation de bombes atomiques, de missiles à longue portée ou autres armes de destruction massive. Il suffit juste de détruire son système éducatif, en permettant et en encourageant la triche, la fraude et la corruption dans l'éducation et la destruction se fera toute seule, ça sera juste une question de temps.

Du coup, des patients meurent entre les mains de médecins médiocres, fraudeurs et corrompus. Des bâtisses, des autoroutes et des ouvrages d'arts s'effondrent car construits par des architectes et des ingénieurs médiocres, fraudeurs et corrompus.

Le système économique du pays, ses richesses, ses réserves de changes fondront comme de la neige, car entre les mains d'économistes, d'hommes politiques, d'investisseurs et d'hommes d'affaires médiocres, fraudeurs et corrompus.

La justice devenue injuste et au service des plus forts car entre les mains d'hommes de lois, de juges médiocres, fraudeurs et corrompus.

(...) Tous les domaines, tous les secteurs sont en ruine car gérés par des tricheurs, des fraudeurs et des corrompus qui n'ont plus de valeurs, plus de repères, de modèles, de grandeur, de dignité, de conscience, ce qui engendre l'effondrement de la Nation.

A méditer, il est encore temps !