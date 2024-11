Madagascar: Concours - Volaharisoa Randrianotahiana gagnante nationale « Bic ART Master »

Le concours international « Bic Art Master 2024 » a désigné Volaharisoa Randrianotahiana pour représenter Madagascar. Une prouesse venue d'une battante de l'art.

Volaharisoa Randrianotahiana a été la gagnante régionale Madagascar pour le concours « Bic Art Master 2024 ». Sa victoire a été annoncée vendredi aux Cités des Cultures Antaninarenina en fin de semaine, devant sa famille et un parterre de personnalités. « Je devais toujours m'écarter du travail, de la société... parce que j'avais une maladie qui ne me permettait pas de vraiment m'épanouir », a-t-elle annoncé lors de son discours.

C'est dans l'art pictural qu'elle se retrouve alors, et ce depuis sa tendre enfance. Elle dessine, elle peint, jusqu'à ce qu'une de ses oeuvres se trouve désormais dans un musée d'Italie. La consécration avec « Bic Art Master », même si le concours au niveau national a été assez relevé. Le but est de créer un tableau à partir du thème « Ubuntu », ce qui veut dire solidarité en langue bantoue et une philosophie de vie tournée vers l'autre, avec un stylo à bille de la marque.

La lauréate a d'ailleurs gagné en n'utilisant qu'un seul stylo. Un exercice assez délicat, où les erreurs sont irréversibles. Le travail sur les contrastes et les lignes relève parfois du quitte ou double. Les idées doivent donc être bien cernées chez l'artiste. Le concours « Bic Art Master » s'adresse à tous les talents d'Afrique et du Moyen-Orient. Pas moins de 50 pays y participent. Et à voir les extraits des oeuvres des artistes du grand continent, Volaharisoa Randrianotahiana a joué dans la cour des grands.

Le lauréat a remporté 2 000 dollars. Et aussi, il disposera d'« une galerie virtuelle personnalisée développée par Bic pour le gagnant (pour gérer, télécharger l'oeuvre gagnante pendant 1 an) et la possibilité d'obtenir l'oeuvre présentée dans la collection d'art de la Bic en achetant l'oeuvre ». Pour la Malgache, gagnante nationale, elle a empoché une somme de 500 dollars.