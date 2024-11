Madagascar: Caravane médicale - L'édition « Faradoboka » lancée

C'est reparti pour la caravane médicale initiée de concert par la première dame Mialy Rajoelina à travers l'association Fitia, le ministère de la Santé publique et ses partenaires techniques et financiers. L'initiative entend « renforcer le système de santé et améliorer l'accès aux soins pour tous les citoyens, notamment les plus vulnérables.»Diverses activités sont prévues pour cette édition qui va se dérouler dans les régions Vakinankaratra, Haute Matsiatra et Atsimo Andrefana.

Des offres de services médicaux gratuits sont prévus pour cinq districts dont Antsirabe, Ambalavao, Sakaraha, Tuléar, Antanimieva, localités situées dans les régions Vakinankaratra, Haute Matsiatra et Atsimo Andrefana.

L'on peut citer des consultations générales, des dépistages, de la chirurgie et la prise en charge de la malnutrition chronique. Des campagnes de sensibilisation et de prévention sur l'importance de la vaccination, la planification familiale, et la prévention contre les maladies transmissibles et non transmissibles font également partie de la liste. « Les activités visent à pallier les insuffisances d'accès aux soins en zones rurales, tout en contribuant à la réduction des disparités en matière de santé », a-t-on lancé lors du lancement officiel de cet événement, samedi dernier.