Maroc: Le 40e COMCEC-OCI est une occasion pour renforcer l'intégration économique entre les pays membres (M. Mezzour)

Istanbul — La 40e session ministérielle du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l'Organisation de la Coopération Islamique (COMCEC-OCI), qui a ouvert ses travaux lundi à Istanbul, est une opportunité pour renforcer l'intégration économique entre les pays islamiques, a indiqué le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Le ministre a souligné, dans une déclaration à la MAP, que ce 40e Comité permanent de l'OCI intervient alors que les relations commerciales entre les pays islamiques connaissent d'importants développements.

Le monde vit aujourd'hui au rythme de transformations et de défis majeurs avec l'apparition notamment de nouveaux régimes protectionnistes, ce qui appelle une solidarité davantage renforcée entre les pays islamiques, le renforcement de leur intégration économique et commerciale et la protection des investissements entre eux, a souligné le ministre.

Il a précisé que le COMCEC se penche actuellement sur plusieurs projets et conventions dans le cadre de son programme d'action 2016-2025, qui concernent particulièrement le règlement des litiges et l'harmonisation des normes et standards, ce qui ne manquera pas de contribuer au renforcement des échanges commerciaux entre les pays membres de l'OCI.

Ouverte par le président turc Recep Tayyip Erdogan et le secrétaire général de l'OCI, Houssine Ibrahim Taha, la 40e session du COMCEC fera un bilan d'étape du programme d'action 2016-2025 de l'OCI avant de se pencher sur des questions en relation avec l'impact de l'évolution de l'économie mondiale sur les pays membres, le commerce intra-OCI et le renforcement du rôle du secteur privé dans la coopération économique.

Le Comité examinera également le système de préférences commerciales, le programme des foires commerciales islamiques, ainsi que le renforcement de la coopération financière entre les pays membres de l'OCI. Il s'agit également de débattre de l'amélioration des systèmes de transport et de communication, du développement durable et compétitif du secteur du tourisme, de l'amélioration de la productivité du secteur agricole, de la sécurité alimentaire, de l'atténuation de l'impact de la pauvreté et de la coopération en matière de transformation numérique.

La 40e session du COMCEC-OCI, dont les travaux se poursuivront jusque demain mardi, sera marquée par l'organisation de deux événements parallèles. Le premier, une exposition intitulée : "Al Qods du passé à l'avenir" et le second, une conférence sur "le rôle de premier plan des femmes dans l'économie verte : initiative zéro déchet".

Principale plateforme de coopération économique et commerciale multilatérale dans le monde islamique, le COMCEC a été créé lors de la 3e Conférence islamique au Sommet de la Mecque en 1981. Il est devenu opérationnel au 4e sommet de l'OCI tenu en 1984 à Casablanca.