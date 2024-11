Ile Maurice: Meraj Bageerutty prend des libertés en prison

Un incident troublant s'est récemment produit à la New Wing de la prison de Beau-Bassin, impliquant Meraj Bageerutty, un détenu connu pour son long passé criminel. Incarcéré dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Goolam Khodabux à Camp-Yoloff, il a été surpris en train d'utiliser un téléphone portable et de fumer une cigarette pendant une patrouille des gardiens. Cette découverte soulève des questions sérieuses sur la sécurité et la gestion des détenus au sein de l'établissement pénitentiaire.

Lors de l'incident à la New Wing, un gardien de prison a remarqué lors d'une ronde que Meraj Bageerutty utilisait un téléphone portable et fumait. Cela a immédiatement suscité des soupçons et une fouille a été effectuée. Les autorités ont découvert non seulement le téléphone, mais également des cigarettes. L'usage de téléphone portable en prison est strictement interdit. Malgré la gravité de la situation, il a été rapporté que l'ordre avait été donné de minimiser cet incident, nous signale notre source.

Meraj Bageerutty, 32 ans, n'est pas un inconnu dans le monde du crime. Originaire de Terre-Rouge, il est connu comme l'un des lieutenants d'Issa Bacsoo, un personnage notoire lié à de multiples affaires criminelles. Son casier judiciaire est long et varié, comprenant des condamnations pour possession de cannabis, agression, vol avec arme et trafic de drogue. Son comportement en détention n'a pas été à la hauteur des attentes, avec des antécédents de menaces et de violence.