Ile Maurice: Quand XLD vole l'annonce à Pravind Jugnauth

Avant même que Pravind Jugnauth n'ait eu le temps de se frotter les mains et de prendre la parole, Xavier-Luc Duval a donné un petit coup de pouce au mystère du 14e mois. Alors qu'il donnait des exemples de l'impact du programme de l'Alliance Lepep, en mentionnant que les revenus d'une famille pourraient atteindre Rs 70 000 par mois, il a lâché l'information en lançant : «Dan 2024 kapav pou ena katorziem mwa.»

Le leader du PMSD a salué le travail réalisé par le gouvernement de Pravind Jugnauth, tout en soulignant les initiatives en faveur des personnes âgées, des personnes handicapées et des enfants. «Tout cela est sans précédent et n'a rien à voir avec ce que nous allons vous offrir dans quelques semaines», a-t-il déclaré, insistant sur l'élimination de la pauvreté comme objectif central de son parti. Concernant le problème de la drogue, Xavier-Luc Duval a affirmé que l'Alliance Lepep est la seule à accorder une attention sérieuse à la lutte contre le trafic de stupéfiants, promettant la création d'un tribunal spécial et d'une équipe dédiée au bureau du DPP.

En critiquant l'opposition dont il était le leader il y a peu, il a qualifié Navin Ramgoolam d'indécis et Paul Bérenger d'instable, tout en se moquant des ambitions personnelles de certains leaders de l'opposition. «Sa lalians si zame zot ariv o pouvwar pa pou dire, dan 2-3 mwa pou ena eleksion zeneral ankor. Ramgoolam finn dir mwa ki so let revokasion finn wpare pou Bérenger.» Alan Ganoo et Ivan Collendavelloo avaient aussi pris la parole auparavant.