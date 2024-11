Ile Maurice: Un dernier coup de poker

Un prêt à zéro intérêt pour les PME, la TVA réduite à 10% sur une liste de produits et le 14e mois. Ce sont là les promesses de la dernière chance faites par le leader de l'Alliance Lepep à Phoenix, hier.

Dans cette dernière ligne droite, lors du rassemblement de l'Alliace Lepep, hier à Phoenix, Pravind Jugnauth a joué toutes ses cartes pour convaincre l'électorat de lui accorder un nouveau mandat, en s'appuyant sur d'autres promesses. En plus des 17 mesures déjà mises en avant par l'alliance dans son manifeste électoral, le leader du MSM a présenté trois nouvelles mesures, soit un prêt à taux zéro pour les petites et moyennes entreprises (PME), une réduction de la TVA à 10 % sur une liste de produits et la promesse d'un 14e mois de salaire, effectif dès décembre 2024, pour les employés des secteurs public et privé, ainsi qu'aux retraités. Outre ces promesses, Pravind Jugnauth a aussi pris le temps de dresser le bilan de son gouvernement, tout en critiquant fermement ses adversaires, en particulier Navin Ramgoolam.

Ces derniers jours, des rumeurs circulaient sur la promesse d'un 14e mois de salaire, qui devait être annoncée lors du rassemblement de l'Alliance Lepep. Cette mesure, perçue comme une stratégie électorale, a finalement été confirmée. Le Premier ministre sortant n'a pas seulement évoqué le 14e mois de salaire. Deux autres promesses ont également été formulées. À travers la mise en place d'un prêt à taux zéro en faveur des PME, Pravind Jugnauth dit cibler les difficultés financières rencontrées par ces acteurs clés de l'économie. Ce soutien, dit-il, vise à encourager l'entrepreneuriat et la croissance des petites entreprises.

Pravind Jugnauth a également promis une réduction de la TVA à 10 % sur plusieurs produits de première nécessité dès janvier 2025, dont les produits alimentaires de base, l'eau, les chaussures et les vêtements. Selon lui, cette initiative vise à alléger le coût de la vie pour les ménages et pourrait être perçue comme une réponse aux critiques croissantes concernant l'inflation et la cherté de la vie. Enfin, la troisième annonce de taille est l'introduction d'un 14e mois de salaire dès décembre 2024, non seulement pour les employés des secteurs privé et public, mais aussi pour les retraités. Pour soutenir les PME, le gouvernement prendra en charge cette compensation. «Si la croissance économique se poursuit, des mesures similaires pourraient être envisagées pour l'avenir», a déclaré Pravind Jugnauth.

Plus tôt, le leader de l'Alliance Lepep a évoqué divers développements infrastructurels et sociaux au sein du pays, en mettant l'accent sur les nouveaux hôpitaux, les parcours de santé et la création de complexes sportifs modernes, entre autres. Il a annoncé que le réseau du métro sera étendu pour desservir différentes régions de l'île, permettant ainsi aux veuves et aux jeunes de voyager gratuitement.

«Lopozision pa pou kapav kritik nou lor devlopman.» Il a souligné que durant le mandat de Navin Ramgoolam, de 2005 à 2014, les prix des denrées avaient augmenté plus qu'entre 2015 et 2024. Il a également énuméré les mesures budgétaires favorisant les enfants et les mères, tout en soulignant l'importance du salaire minimum. «Mo'nn ekout Paul Bérenger dan radio, linn dir li pou revwar tou sa bann asistans ou pe gagne zordi. Li pou retir sa. Nou pe soutenir tou bann fami ki ena zanfan ek mem bann madam ki res lakaz.»

Une partie de la foule à Phoenix.

Pravind Jugnauth a rappelé les efforts de sir Anerood Jugnauth pour récupérer l'archipel des Chagos et a mis en avant l'accord avec le Royaume-Uni, signalant que ce pays paiera des milliards de roupies pour la location de Diego Garcia. «Paul Bérenger ti riye nou ti dir li pa pou gagne mem 10 vot divan Nasyon Zini. Me mo'nn avoy li f**. Nou kontinie travay. Zordi, Angleter finn retourne nou, y compris Diego Garcia.»*

Dans son discours, Pravind Jugnauth n'a pas manqué de cibler certains candidats de l'Alliance du changement, les accusant d'avoir eu des démêlés avec la justice. Il a demandé des éclaircissements à Paul Bérenger concernant un certain M. Grey. Pravind Jugnauth a une fois de plus parlé des coffres-forts et des finances de Navin Ramgoolam, alléguant qu'il posséderait plusieurs cartes de crédit sans limite et des comptes dans des banques au Royaume-Uni.

Il a mentionné des versements sur un compte de la Development Bank de Singapour, que les autorités singapouriennes ont confirmé aux autorités mauriciennes comme étant légitimes. Ces «révélations», selon lui, démontrent un désespoir chez ses opposants, qui seraient impliqués dans des manoeuvres frauduleuses. «Si ou sanze ou tase. Eleksion pa gagne zis kan noun fer otan lafoul me kan nou travay ziska dernie ler», a conclu Pravind Jugnauth.

Un spectacle de force

Lors du rassemblement, une marée de supporters s'est amassée depuis la piscine d'Emirates où était placée l'estrade jusqu'à la fin de l'Indira Gandhi Road, s'étalant sur environ 600 mètres. La présence d'un grand nombre d'autobus a été également remarquée. Les partisans, arrivés bien avant 9 heures, avaient déjà constitué une foule significative à 9 h 30. Pravind Jugnauth a fait son entrée à 10 heures, et tout au long des discours, l'ambiance était festive, marquée par des célébrations de victoire. Pravind Jugnauth, dans son discours, a évoqué une foule quatre fois plus que celle de Port-Louis. Lady Sarojini Jugnauth était accompagnée de deux des trois filles de Pravind, tandis que Kobita Jugnauth était absente, laissant place à quelques spéculations amusantes.