Maroc: Benguérir - L'UM6P, première université en Afrique à déployer ChatGPT Edu pour un apprentissage transformateur alimenté par l'IA

Benguérir — L'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), à travers son Digital Ecosystem Office, a annoncé le déploiement de "ChatGPT Edu", marquant une étape importante en devenant la première université africaine à intégrer cet outil puissant d'intelligence artificielle dans ses fonctions académiques et opérationnelles.

Alimenté par GPT-4o, l'outil d'OpenAI, ChatGPT Edu promet de révolutionner l'éducation en offrant un apprentissage personnalisé et un soutien à l'efficacité administrative, souligne l'UM6P dans un communiqué.

Réputée pour son engagement en faveur de la recherche de pointe et de l'innovation pédagogique, l'UM6P défend depuis longtemps le rôle des outils numériques dans l'autonomisation des étudiants, des membres du corps professoral et des chercheurs, indique la même source.

Et de poursuivre que cette collaboration avec OpenAI renforce le leadership de l'UM6P dans l'adoption de l'IA pour des résultats éducatifs transformateurs, expliquant qu'avec le déploiement de ChatGPT Edu, l'UM6P fait des progrès significatifs dans sa mission d'émanciper les esprits à travers l'éducation, la recherche et l'entrepreneuriat.

Dans le cadre de cette initiative, ChatGPT Edu sera utilisé dans plusieurs domaines au sein de l'université, notamment l'apprentissage personnalisé pour les étudiants : les étudiants pourront participer à des séances de tutorat adaptées, créer des assistants IA personnalisés pour leurs cours et même se préparer à leurs carrières grâce à des révisions interactives de CV et des simulations d'entretiens.

Il sera également utilisé dans le soutien pour le corps enseignant, en permettant aux professeurs de bénéficier de l'IA pour les aider dans la correction des copies, le développement des programmes et les retours aux étudiants, améliorant ainsi l'expérience d'apprentissage avec des GPTs interactifs et spécifiques aux cours, conçus pour simplifier les sujets complexes, ainsi que dans le domaine des capacités de recherche avancées, en mettant à la disposition des chercheurs des outils puissants pour l'analyse de données, la rédaction de demandes de subventions et les revues de littérature, réduisant considérablement le temps consacré aux tâches administratives et permettant de se concentrer davantage sur l'innovation et l'exploration.

Cité dans le communiqué, M. Jalal Charaf, Chief Digital Officer de l'UM6P, confirme l'engagement de l'université envers l'excellence en mettant à disposition de sa communauté les derniers outils technologiques.

"Ce déploiement représente un bond important dans notre stratégie de création d'un écosystème alimenté par l'IA qui élève non seulement l'expérience d'apprentissage, mais s'intègre également parfaitement dans les fonctions opérationnelles et de recherche de l'université", a-t-il dit, ajoutant qu'"en utilisant ChatGPT Edu, nous nous assurons que notre communauté est équipée des outils technologiques les plus récents pour promouvoir l'excellence".

De son coté, Mme Leah Belsky, Directrice Générale/VP de l'Éducation chez OpenAI, a relevé que "ChatGPT est un outil puissant pour l'apprentissage et la résolution de problèmes. Avec ChatGPT Edu, l'UM6P offrira une éducation personnalisée de premier plan à ses étudiants, accélérera les percées en matière de recherche académique et améliorera l'efficacité administrative pour le personnel".

ChatGPT Edu d'OpenAI est conçu avec des contrôles de sécurité et de confidentialité de niveau entreprise, garantissant que les données des étudiants, les résultats de la recherche et les connaissances institutionnelles restent protégés.

Cela s'aligne sur les objectifs de transformation numérique de l'UM6P, dirigés par le Digital Ecosystem Office, qui s'engage à "exploiter l'IA pour favoriser les avancées académiques et opérationnelles" au sein de l'université et de son écosystème, conclut le communiqué.