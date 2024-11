Ethiopie: Des chercheurs au pays suivent une formation pour exploiter l'IA pour l'agriculture et le système alimentaire.

<strong>Addis Abeba, le — Des chercheurs suivent une formation pour exploiter les applications de l'intelligence artificielle (IA) pour le développement de l'agriculture et des systèmes alimentaires en Éthiopie.

La formation de quatre jours sous le thème « L'IA pour des systèmes alimentaires résilients » vise à tirer parti de l'IA pour accélérer la recherche agricole pour le développement.

Dans son discours d'ouverture, le ministre d'État de l'Innovation et de la Technologie, Baysa Bedada, a indiqué que le secteur agricole joue un rôle central dans la croissance et le développement économiques nationaux.

« La qualité des systèmes de recherche nationaux, associée à l'engagement du gouvernement et des professionnels, a permis à l'Éthiopie de remplacer avec succès les importations de blé par la production nationale », a ajouté Baysa.

« Les technologies de l'IA offrent un large éventail d'applications, de la découverte de gènes à la gestion de la qualité après récolte, aux canaux de commercialisation et aux activités de vente au détail. « Cependant, des défis tels que le changement climatique, les maladies parasitaires et la dégradation des sols menacent le progrès agricole et le bien-être de notre peuple », a souligné le ministre d'État.

Selon lui, les technologies basées sur l'IA telles que la fourniture de technologies d'engrais spécifiques au site et au contexte ont soutenu la production de blé en Éthiopie.

Le directeur général de l'Institut éthiopien de recherche agricole (EIAR), le professeur Nigussie Dechasa, a déclaré pour sa part que l'agriculture est l'un des cinq piliers importants de la réforme économique locale et devrait être soutenue par des recherches de qualité et une technologie d'IA.

Le PIB de l'Éthiopie devrait augmenter de 10,2 % d'ici 2030, a-t-il déclaré, et a ajouté que l'IA peut jouer un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité et de la productivité du secteur agricole.

« Les objectifs sont évidents : améliorer les revenus et les moyens de subsistance des agriculteurs, moderniser l'agriculture et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle nationale, augmenter les exportations de production agricole et remplacer les importations », a précisé Nigussie.

La défense précoce contre les maladies du blé alimentée par l'IA, les drones de pulvérisation et de cartographie agricoles et les systèmes de surveillance du café alimentés par l'IA ont été présentés aux participants.