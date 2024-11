Ile Maurice: Ingérence possible du PM dans plusieurs dossiers

«Missie Moustass» a mis en ligne, toujours sur YouTube, hier, une vidéo de 21 minutes, alors que les précédentes n'étaient que d'une à trois minutes. La vidéo, ou plutôt l'audio, accompagnée pour la plupart de la photo des interlocuteurs, se compose en fait de huit clips

Intervention pour une facture d'électricité

Dans le premier échange, on peut entendre la voix du Premier ministre (PM) - il a admis samedi que c'était sa voix sur les bandes - faire une intervention incroyable auprès d'une voix attribuée au ministre de l'Énergie, Joe Lesjongard : que celuici intervienne à son tour auprès de la direction du Central Electricity Board (CEB) pour accorder un délai supplémentaire pour les paiements d'électricité en arriéré de BSP School, appartenant à Sham Mathura.

Lesjongard obéit tout en assurant que BSP School ne sera pas déconnectée. Sham Mathura semble être bien estimé par Pravind Jugnauth, qui ajoute d'ailleurs que le monsieur en question a reçu le soutien du gouvernement pour obtenir du financement. Il faut savoir que c'est ce même Sham Mathura qui avait déclaré sur une radio privée que les Rs 300 millions dépensées pour la construction d'une route à Chebel ne couvraient pas 3 km mais 6 km, «parski li fer 3 km ale 3 km vini».

Durant sa conversation avec la voix attribuée à Joe Lesjongard, le PM exige aussi qu'on lui transmette le CV d'un ingénieur récemment nommé au CEB. Pour confirmer si l'ingénieur n'est pas un... travailliste.

Intervention de l'Éthiopie

Dans la deuxième conversation, on peut entendre le PM appeler de l'Éthiopie un haut gradé de la police directement, sans passer par le commissaire. Il lui intime l'ordre de ne pas perquisitionner chez «enn nou konseye garson Ram» concernant une affaire d'affiche illégale. «Fode pa intimid enn de nou konseye... Hold on, pa fer nanye... Ofisielman, dir nou pe investigate.»**«Yes Mister Prime Minister Sir, rest assured», obtempère le policier.

Instructions sur Varsha Singh

Troisième conversation : «Yes Sir, Good morning Sir», répond celui désigné comme le Deputy Commissioner of Police (DCP) de l'époque, Hemant Jangi, au PM. Ce dernier veut savoir pourquoi le DCP n'avait pas pris les mesures nécessaires pour empêcher l'épouse de Sherry Singh, Varsha, de prendre l'avion. «Euh...», hésite la voix attribuée au policier, qui explique qu'il n'y avait aucune justification pour bloquer le passeport de Varsha Singh et tente de dévier de sujet vers Dhanesh Ellayah.

Le PM s'impatiente : *«Non, ou pe rakont mwa zistwarla Jangi... Mwa mo'nn donn instriksion.» «Yes Sir...», bredouille la voix désignée comme celle du DCP. Le PM renchérit : «Mo ti dir pa les zot parti... Ki sa zistwar ena kiksoz pena kiksoz... Tansion ou al anlev objection to departure kont zot hein.» Cette bande sonore démontre encore une fois comment le couple premier ministériel s'acharne sur le couple Singh.

Les mêmes deux protagonistes sont entendus dans le quatrième échange, mais dont on a déjà fait état. Et où le Premier ministre donne des instructions au DCP concernant un ASP (assistant surintendant de police) qui aurait même filmé la mort de Soopramanien Kistnen. Pravind Jugnauth semble à son tour prendre des instructions d'une voix féminine que l'on peut entendre en arrière-plan. C'est une des bandes sonores les plus troublantes où le PM et la voix attribuée à Jangi semblent savoir plus qu'ils n'en ont fait croire sur la mort de l'agent orange.

La cinquième conversation est entre le PM et la voix attribuée à Ravi Yerrigadoo et concerne le Mauritius Turf Club (MTC), et plus particulièrement Jean-Michel Giraud. Pravind Jugnauth demande à Yerrigadoo de faire en sorte que Giraud soit blâmé pour sauver le MTC.

Shibchurn vs Okeeb

Le sixième échange commence par : «Yes Sir. Good afternoon Sir» de la voix désignée comme celle d'Hemant Jangi au Premier ministre. Ce dernier veut savoir pourquoi Vishal Shibchurn allait faire face à une charge provisoire dans l'affaire d'agression et de séquestration de Fardeen Okeeb. La voix attribuée à l'ACP se justifie par le fait que Vishal Shibchurn est déjà en liberté conditionnelle.

Mais le plus perturbant dans cette conversation, c'est la référence faite à une tierce personne qui aurait été impliquée dans l'assassinat de Manan Fakoo. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le PM connaissait bien Vishal Shibchurn depuis l'affaire Okeeb en juin 2022. Son intervention auprès de Jangi visait aussi à s'assurer qu'Okeeb soit poursuivi lui aussi pour avoir écrit des posts blasphématoires.

Petit rappel, cet habitant de Petit-Raffray avait été arrêté après avoir déposé une precautionary measure contre Shibchurn pour menaces. Son arrestation faisait suite à une déposition par Shibchurn contre lui pour false and malicious denunciation in writing. La police avait jugé qu'Okeeb mentait en faisant des allégations contre Shibchurn car celui-ci avait un alibi plus que solide puisque venant de la police elle-même : Shibchurn aurait été aux Casernes centrales à l'heure où il aurait menacé Okeeb.

Phokeer «soft speaker»

Autre ingérence du PM cette fois-ci dans le travail du speaker dans le septième et long échange entre Pravind Jugnauth et la voix désignée comme celle de Sooroojdev Phokeer. Ce dernier parle d'un ton doux et dit n'être pas trop chaud pour prendre une sanction supplémentaire contre le député travailliste Ehsan Juman et propose que la sanction soit décidée après le dépôt d'une motion dans ce sens.

Le PM n'est pas d'accord car la motion devra être suivie d'un débat et il n'en veut pas. «Zot (l'opposition) pou vini pou refer tou kalite akizasion...» C'était, semblet-il, lors de la Private Notice Question sur l'affaire sniffing accompagnée des pancartes où «haute trahison» était écrit.

STC et carburants

Huitième et dernière bande sonore de la saison 9. Pravind Jugnauth s'ingère cette foisci dans le fonctionnement de la State Trading Corporation (STC) et plus précisément concernant une commande de carburants. Le Premier ministre demande à la voix attribuée à Rajiv Servansingh, le directeur de la STC, d'envoyer toutes les informations nécessaires à une certaine Lucinda. Celle -ci travaillerait au bureau du Premier ministre.