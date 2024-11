Ile Maurice: «Les élections se joueront entre Linion Reform et l'Alliance du changement»

La bonne mobilisation de Linion Reform, à la place de taxi de La Louise, a donné le ton à ses deux adversaires, l'Alliance du changement et l'Alliance Lepep, hier, dont un des slogans était «Ni Navin ni Pravind». Les leaders, Roshi Bhadain du Reform Party, Patrick Belcourt d'En Avant Moris et Nando Bodha de Linion Moris, ont été accueillis en fanfare par une équipe de plus d'une dizaine de ségatiers qui ont animé le meeting, à une semaine des élections législatives du 10 novembre. Étaient également présents à ce meeting, Simla Kistnen et Koomada Sawmynaden.

Roshi Bhadain propose de nouvelles mesures, dont la suppression de la TVA

Roshi Bhadain s'est adressé à la population mauricienne et a annoncé plusieurs mesures pour le peuple : le salaire mensuel payé chaque quinzaine ; les artistes qui ne paieront que 20 % du prix des lieux de concert et une nouvelle injection qui remplacera la méthadone pour les consommateurs de drogue. «Pour les enfants de familles de classe moyenne, nous donnerons un prêt jusqu'à Rs 2 millions sans intérêt pour qu'ils puissent étudier à l'étranger.

Ils n'auront pas besoin de retourner à Maurice, mais ils pourront rembourser de là où ils se trouvent. Pour tous les consommateurs d'héroïne, nous remplacerons l'héroïne par une piqûre, une fois par mois. Vous pourrez retrouver une vie normale sans les effets néfastes. La seule solution pour débarrasser nos jeunes du cannabis synthétique est de leur permettre de cultiver une plante chez eux pour leur consommation. C'est ainsi que nous réduirons le nombre de consommateurs de drogues synthétiques. Aussi, ceux souffrant du diabète recevront un glucotest en cadeau et des bandelettes de dépistage du diabète afin qu'ils contrôlent leur taux de sucre dans le sang.»

Il a également déclaré : «Parmi les 80 réformes, nous expliquons comment vous pouvez avoir une maison sans avoir besoin de prendre un prêt, avec juste une déduction sur votre salaire. Nous mettrons en place un système de prêt logement. Nous allons supprimer la TVA pour augmenter votre pouvoir d'achat. Nous ne couperons pas les pensions des invalides, ni celles des personnes qui doivent voyager à l'étranger tous les six mois pour leurs enfants.»

Il a fait ressortir que la santé était la priorité de Linion Reform : «Nous allons également rouvrir les centres pour la jeunesse car ils ont été négligés. Nous allons réorganiser des salles de gym afin que tous les Mauriciens fassent du sport.» Concernant les salaires, il a souligné : «Pour le 14e mois, je vais expliquer mes recommandations : nous donnerons l'option aux secteurs public et privé de recevoir leur salaire toutes les deux semaines. Pas besoin de donner le 14e mois car avec un salaire toutes les deux semaines, vous gagnez plus.»

«Pour ceux qui ont entre 35 et 55 ans et qui travaillent le plus dans le pays, nous allons créer une bourse pour tous les professionnels qui souhaitent changer de domaine. Nous leur donnerons l'option de mettre à jour leur carrière et leur apporterons ce soutien informatique qui envahit le monde aujourd'hui. Ils pourront faire un BA ou un Masters, financé par l'État», a expliqué Roshi Bhadain. Il a aussi tenu à expliquer qu'il n'oubliait pas ses camarades artistes : «Nous avons concerté des artistes qui cherchent à faire un concert dans un lieu : ils ne paieront que 20 % du prix, juste pour jouer au SVICC, à Serge Constantin, etc., et cela peut se faire aussi au parking près du stade de Côte-d'Or, un parking dédié à la musique gratuite.»

Sur le volet gouvernement sortant, Roshi Bhadain a dit : «Vous devez savoir voter avec intelligence car pendant un demi-siècle, quatre familles ont gouverné Maurice. C'est devenu un cartel politique. Quand je suis sorti de ce gouvernement en 2017, j'avais déjà averti la population de ce gouvernement. Mon camarade Rama et l'équipe Avengers ont travaillé six mois pour que Madame Kistnen obtienne justice à la cour de Moka. Mais jusqu'à présent, rien n'a avancé sous ce gouvernement et à travers les Moustass Leaks, nous découvrons la vérité au fur et à mesure.»

Il a aussi tiré à boulet rouge sur l'opposition. «N'oubliez pas que l'opposition parlementaire n'a rien fait pendant quatre ans. Nous, à Linion Reform, nous exposons et travaillons pour les classes au bas de l'échelle. Devant ma soeur et ma mère, j'ai été emmené aux Casernes lors de fausses accusations. En une semaine, en tant qu'avocat et avec d'autres avocats, nous avons remporté cette cause. Si demain vous votez Navin, vous prenez vos responsabilités et en subirez les conséquences. Si quelqu'un à Quatre-Bornes donne une voix à Xavier-Luc Duval, c'est qu'il ne se respecte pas lui-même.»

Rama Valayden : «On vous fera découvrir une femme morte dans des circonstances floues»

Rama Valayden a fait part de ses réflexions, soulignant que grâce à Linion Reform et à la pression de plus de trois coalitions pour la liberté, le gouvernement de Pravind Jugnauth a dû faire baisser le prix de la canne à sucre. Il a aussi déclaré : «Vous avez coupé les réseaux sociaux. Sous un gouvernement comme ça, le peuple doit sanctionner. Ils ont le sang de Kaya Soopramanien, Kistnen, de Marcelin Humbert, de Jacquelin Juliette et de tant d'autres sur ses mains. Un autre cas qui a été mis devant moi. On vous fera découvrir une femme morte dans des circonstances floues, lors d'une opération de la Special Striking Team (SST) chez elle, lors de ma réunion. C'est la SST qui a fait l'opération chez elle et après sa mort, le rapport a révélé une mort de cause naturelle. Nous allons vous expliquer en détail à Barkly lors d'une réunion nocturne.» Selon Rama Valayden, Linion Reform à lui seul apportera du changement dans la force policière pour que chacun ait droit à la méritocratie.

Nando Bodha : manipulation de Pravind Jugnauth à toutes les échelles

Nando Bodha a, pour sa part, remercié Kailash Trilochun qui a mis la pression afin que l'Information and Communication Technologies Authority puisse changer sa décision de supprimer l'accès aux réseaux sociaux. «Nou pou fer akse a internet vinn enn drwa konstitisionel parski nou kontan liberte dekspresion.»

Patrick Belcourt : «Peut-on vraiment parler de 'feel-good factor' lorsque les gens craignent la police ?»

Patrick Belcourt a déclaré : «Peut-on vraiment parler de feelgood factor lorsque les gens craignent la police ? Il n'y a aucun respect pour les Mauriciens ni pour la Vierge Marie. Nous devons réorganiser la police et établir une force qui respecte tout le monde. Il est nécessaire d'avoir un comité contre la discrimination dans le secteur public.» Concernant les Mauriciens qui quittent le pays, il s'est demandé : «Est-ce ce gouvernement a vraiment contribué au développement alors que tant de familles quittent Maurice ?»