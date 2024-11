Ile Maurice: Un Mathieu Blanchard éblouissant remporte l'Eden du Trail

Il était venu pour en prendre plein les yeux en découvrant la beauté de l'île Rodrigues, Mathieu Blanchard a surpassé ses propres attentes en remportant le 52km du Trail des Perroquets. Ses bonnes sensations de fin d'année lui ont permis de remporter cette course en 4h56'33, lui qui, il y a deux semaines, remportait la Diagonale des Fous à La Réunion.

Le coup d'envoi mythique du Trail du Gecko à Pointe l'Herbe devant les locaux de PhoenixBev.

A 36 ans, l'ultra-traileur Mathieu Blanchard réussissait son baptême du feu sur le Grand Raid de la Réunion, l'une des épreuves les plus mythiques de la discipline. L'athlète français franchissait le premier la ligne d'arrivée à Saint-Denis au terme de 23h25 d'efforts sur la Diagonale des Fous. Deux semaines plus tard (ce dimanche 3 novembre) et bien que le corps ne soit pas à 100%, c'est un Mathieu Blanchard plus posé qui s'est présenté sur le Trail de Rodrigues, plus précisément le Trail des Perroquets, long de 52 km.

Les trois premiers du Trail des Perroquets se sont tenus au coude à coude sur une trentaine de kilomètres.

Vainqueur sur le tout premier «ultra-trail» de Rodrigues qui comprenait un parcours de 73 km en bord de mer en 2022, le Français a voulu profiter de la beauté de l'intérieur de l'île sur le 52 km.

Quatrième victoire en autant de participation pour Brian Fils François.

%

«C'était très beau comme parcours et différent de ce que j'avais fait il y a deux ans où j'avais fait le tour de l'île. Aujourd'hui (hier), c'était un parcours purement montagneux au coeur de l'île et ça m'a permis de découvrir l'île avec de belles montées et descentes bien raides. On est passé dans des petits villages mignons et on s'est bien régalé sur une belle balade touristique», confie-t-il.

Retour gagnant pour Jameson Marianne sur les 16km.

Habitué à l'intensité du trail sur les autres sites, ce fut donc avec une certaine aisance qu'il a négocié cette course et est parti prendre la victoire dans les deux derniers kilomètres. «On est resté ensemble Simon (Desvaux), notre ami de Madagascar (Mamie) et moi jusqu'à près de 25/30 km puis après, je me suis retrouvé avec Simon devant et on a fait toute la course ensemble. J'aimais bien rester derrière eux car ils connaissaient le parcours et c'était quand même dur de repérer avec les petits points de peinture», explique Mathieu Blanchard.

Silain Flore (à droite) est parti fort avec les premiers concurrents des 75km.

Le Français confie avoir fait la différence vers la fin de la course. «La fin de course était un petit peu mieux, je me suis mis sous mon rythme à 2 kilomètres de l'arrivée et ça m'a permis de bien finir. Je me sens bien en ce moment malgré la Diagonale des Fous et ça me permet de pouvoir exploiter ma forme», conclut-il.

Anne Marie John fut la première dame à franchir la ligne d'arrivée sur les 75km.

Pour sa part, Simon Desvaux de Marigny a ressenti une pointe de regret après avoir laissé filer le leadership dans la dernière ligne droite. «On a fait une belle course et j'ai même mené toute la course de bout en bout. A 2 km de l'arrivée, il a accéléré le pas et j'étais déjà au taquet donc je n'ai pas pu répondre. C'est un pro et je m'attendais à ce qu'il aille jouer la victoire. J'ai tout donné, je suis content de la course et du chrono.» Après donc cinq victoires consécutives à Rodrigues, le Mauricien termine dauphin en 4h58'38 alors que le Malgache Mamie Andrianirina a clôt le podium en 5h22'33.

Aurèle André (directeur du Trail de Rodrigues), encadrés d'Eric Lacroix (à g.) et ses protégés Mathieu Blanchard et Simon Desvaux.

Chez les dames, Antoinette Milazar a une nouvelle fois conquis le titre chez les dames, signant un chrono de 6h29'56.

Mathieu Blanchard passant l'arrivée en 4h56mn33s à la réserve François Leguat à Anse Quitor.

Les représentants de l'Association Run Handi Move ont fait leur retour sur le trail de Rodrigues lors de cette édition.

Zoom sur les vainqueurs

Silain Flore, vainqueur des 75 km du Trail du Hibou

Un beau cadeau pour ses 52 ans

Après avoir célébré ses 52 ans la veille, le Rodriguais Silain Flore s'est offert une belle première victoire sur le 75km en 7h56'06. Le mot d'ordre de son entraîneur, Elvino Pierre-Louis, était de courir pour l'emporter en l'absence de grosses pointures cette année. Celui-ci s'est préparé toute l'année pour ce trail et avoue avoir eu des difficultés avant d'arriver à Port-Mathurin. «La course est partie rapidement et j'ai été obligé d'entrer dans le premier wagon jusqu'à Rivière Cocos où j'ai tenu. Le soleil tapait dur et sur le ravito à Port-Mathurin, j'ai eu des crampes. Mes amis ont dû me masser pour m'aider à reprendre et je savais que cette année, la confiance était là pour remporter cette course», soutient Silain Flore.

Jameson Marianne, vainqueur des 16 km du Trail du Gecko

Un retour victorieux après une décennie d'absence

On le savait intraitable sur piste ainsi que sur le cross, Jameson Marianne est venu marquer les esprits hier en remportant le 16km du Trail du Gecko en 1h18'48. S'il fut le tout premier coureur à franchir la ligne d'arrivée, le Rodriguais de 32 ans faisait son retour sur le trail de Rodrigues après dix années d'absence. «C'était mon but d'avoir un podium pour mon retour. La motivation était présente et ça m'encourage pour aller de l'avant. J'étais plus concentré sur la piste avec le 800m, le 1500m et le cross mais j'ai gardé contact avec le trail pour avoir des frottements. La colline de Montagne Croupier était un peu difficile mais après c'était gérable.»

Linda Staali, première dame des 28 km du Trail du Solitaire

Une victoire surprise pour la Réunionnaise

Adepte des trails sur l'île de La Réunion, la Française était venue découvrir le Trail de Rodrigues cette année. Emerveillée par la beauté de l'île, Linda Staali s'est surpassée en allant décrocher la première place chez les dames sur le 28km en signant un chrono de 3h12'59.

«Honnêtement, je pensais que j'étais dixième car j'en ai vu passer devant au départ. A un moment donné, je me battais avec une Rodriguaise que j'ai lâchée au 12e kilomètre. Il faisait super chaud mais le parcours était magnifique. L'ambiance du trail de Rodrigues était trop bien et c'était super bien organisé avec un balisage impeccable.»

Brian Fils François, vainqueur des 28 km du Trail du Solitaire

Une quatrième victoire en autant de participations

A peine en sueur après 2h27'08 de course, Brian Fils François a de nouveau sorti le grand jeu pour sa quatrième participation au Trail de Rodrigues. Une quatrième participation et une quatrième victoire pour le tireur en boxe française savate en combat. «Je n'ai pris en compte aucun adversaire et j'ai travaillé ma course dans ma tête comme l'an dernier. Cela a porté ses fruits pour une quatrième fois. J'avais eu une blessure musculaire avant cela et j'ai voulu reprendre les devants en venant m'imposer ici.» Brian Fils François ne cache que cette énième victoire pourrait bien lui ouvrir les portes des 52 km l'an prochain. «C'est quelque chose que j'ai en tête depuis un moment et je pense travailler dans ce sens pour l'année prochaine. Pour l'instant, mon parcours le plus long en compétition fut le 35km du championnat du Maurice où j'avais terminé à la première place.»

7 km

Hommes

Noms Temps Cat Cat Pos

Cesar JEAN 00:33:43 Espoirs 1

Nathan SOOKURUN 00:34:18 Cadets 1

Jimmy TONTA 00:35:08 Master 2 1

Jahven NEELADOO 00:35:13 Benjamins 1

Bruno LAURENT 00:37:36 Master 1 1

Arlen RAMSAMY 00:38:22 Juniors 1

Shaun Jamel TONTA 00:38:44 Cadets 2

Paul Snithley SPEVILLE HORTENSE 00:41:23 Senior 1

Adriano MONTALENT 00:43:17 Juniors 2

Ezekiel SAINTE MARIE 00:43:24 Cadets 3

Jean Rodny ANDRE 00:43:34 Minimes 1

Jean Eloick EMILIEN 00:43:42 Minimes 2

Jonas DARGA 00:44:06 Minimes 3

Yohan TELCIDE 00:44:09 Senior 2

Joseph Emmanuel LOUIS 00:44:16 Cadets 4

Elihakim FLORE 00:44:44 Poussins 1

Emeric Louis Michael ALLET 00:44:45 Ecole Athletisme 1

Meydann DESVAUX DE MARIGNY 00:46:33 Benjamins 2

Elois Thomas SAMOISI 00:46:53 Cadets 5

Jean Emilio COLLET 00:47:20 Cadets 6

Jean Olivier Philbert PIERRE 00:47:43 Cadets 7

Gregory LOUIS 00:47:44 Cadets 8

Joseph Gregoire SPEVILLE 00:47:46 Benjamins 3

Tuhulsingh BEGUE 00:47:46 Benjamins 4

Jean David Samuel RAPHAEL 00:47:54 Senior 3

Isaie JOLICOEUR 00:48:08 Minimes 4

Liraud FLORE 00:48:35 Senior 4

Jean Ismael BEGUE 00:48:40 Senior 5

Joseph Gregorie SPEVILLE 00:49:11 Benjamins 5

Jean Baptiste COLLET 00:49:17 Master 4

Dames

Noms Temps Cat Cat Pos

Nina BONNEFOND 00:48:33 Senior 1

Laure FARNAULT 00:56:08 Master 1 1

Marie Nadine Dayana LOUIS 00:56:18 Senior 2

Giliane DUPRE 00:56:38 Master 5 1

Marie Tea Shanen COLLET 00:57:40 Minimes 1

Marie Yasmine CILLON 00:57:53 Master 4 1

Kelcy BEGUE 00:58:52 Cadets 1

Marie Jana JOLICOEUR 01:00:52 Master 2 1

Lucile CHEUNG 01:01:01 Senior 3

Manon MADAY 01:01:55 Poussins 1

Marie Priscille ODONNELL 01:01:55 Master 5 2

Louise MADAY 01:01:59 Minimes 2

Marie Jovanette EDOUARD 01:03:01 Masters 1

Marie Jenny Christina COLLET 01:03:13 Masters 2

Jahmelia PIERRE LOUIS 01:03:31 Poussins 2

Marie Sorenza Nova RAVINA 01:03:42 Ecole Athletisme 1

Marie Patricia SWEE 01:04:14 Master 1

Mosline EMILIEN 01:04:19 Master 2 2

Marie Meryline PHILIPPE 01:05:03 Master 3 1

Mary Jenifer FLORE 01:06:05 Senior 4

Solene FARNAULT 01:06:17 Minimes 3

Marie Mary Jane AUGUSTIN 01:07:16 Master 2 3

Marie Beverly Cyrielle FLORE 01:07:52 Benjamins 1

Raquelle FLORE 01:07:54 Poussins 3

Shirley MANDARY 01:08:03 Masters 3

Romane LEDUC 01:08:07 Senior 5

Marie Sylvana Ornella FARLA 01:08:33 Senior 6

Marie Elvire LESTE 01:09:04 Master 4 2

Sara Fana HENRIETTE 01:09:04 Minimes 4

M Christelle Clarineda EDOUARD 01:09:25 Masters 4

16km

Hommes

Noms Temps Cat Cat Pos

Jameson MARIANNE 01:18:48 Senior 1

Jean Franno AUGUSTIN 01:20:49 Juniors 1

Jean Alix MILAZARRE 01:22:02 Master 1 1

Cliff Laval SOOBEN 01:25:09 Master 5 1

Michael ALLET 01:26:16 Master 2 1

Arnaud MALLET 01:28:22 Master 2 2

Ghansiam(Vimal) BEEDAH 01:28:23 Master 3 1

Allen Andy WOGRAM 01:31:00 Senior 2

Gonzague EMILIEN 01:31:37 Master 2 3

Christian BEAUX-YEUX 01:32:19 Senior 3

Francisco FLORE 01:34:25 Master 3 2

Ethane Williamson Tylor PERRINE 01:35:33 Espoirs 1

Jean Norbert Ronny ROUSSETY 01:36:17 Master 3 3

Sebastien GRONDIN 01:36:26 Masters 1

Rajkumar GUTTY 01:36:48 Master 4 1

Jason GUILLAUME 01:37:10 Minimes 1

Judex COLIN 01:40:00 Master 3 4

Devanand DHAWOL 01:40:03 Master 5 2

Pranesh LALLMON 01:40:29 Master 3 5

Jean Ricardo MEUNIER 01:41:23 Master 3 6

Rody AGATHE 01:43:05 Masters 2

Joseph Francet RAPHAEL 01:45:05 Master 2 4

Benito FLORE 01:45:20 Cadets 1

Jeanserginio AGATHE 01:45:35 Cadets 2

Frederic ALLAS 01:45:50 Senior 4

Jean Burt DARDENNE 01:48:31 Master 3 7

Jean David COLLET 01:48:46 Senior 5

Pascal FONG KYE 01:50:25 Master 1 2

Georges LAPIERRE 01:51:29 Master 5 3

Jean Sergile AGATHE 01:52:02 Senior 6

Mihdidin DHURWIN 01:52:15 Senior 7

Dames

Noms Temps Cat Cat Pos

Marie Aimee FLORE 01:34:05 Master 1 1

Anne Luisa Natacha MEUNIER 01:45:43 Senior 1

Rose Lionella PIERRE LOUIS 01:47:51 Senior 2

Megane JAUFFRET 01:49:33 Senior 3

Frida JEAN LOUIS FELICTE 01:53:10 Masters 1

Juliane SKUPIN 01:53:32 Masters 2

Pamela MOOTIEN 01:56:19 Master 5 1

Tiphaine DELBECQ 01:57:09 Senior 4

Marie Melisa PERRINE 02:01:58 Senior 5

Alison AISSAOUI 02:02:08 Senior 6

Mary Diane JOLICOEUR 02:04:26 Master 4 1

Aurelie DEQUELSON 02:06:09 Masters 3

Mariella AGATHE 02:07:44 Senior 7

Marie Georgelinda JOHN 02:12:23 Senior 8

Fleure LEMAIGRE 02:12:47 Juniors 1

Jacqueline BAPTISTE 02:12:49 Masters 4

Lea MARSZALEK 02:12:50 Senior 9

Allane MARIANNE 02:12:51 Master 3 1

Rose Marie AGATHE 02:15:51 Master 4 2

Marie Phuong PERSYN 02:17:32 Senior 10

Victoria Jade ROUSSETY 02:18:00 Minimes 1

Alix Lucile Marie Claude NOBLAT 02:18:14 Senior 11

Lorie RAFFAUT 02:18:46 Espoirs 1

Marie Siryane HORTENSE 02:19:14 Cadets 1

Merry Olivia SENEQUE 02:19:25 Espoirs 2

Deborah BEGUE 02:19:34 Masters 5

Stephanie LAROSEE 02:19:53 Senior 12

Marie Stephanie MILAZAR 02:20:53 Master 1 2

Coralie BEGUE 02:22:41 Espoirs 3

Catherine IP KWOK SHEUNG 02:23:30 Master 1 3

28km

Hommes

Noms Temps Cat Cat Pos

Brian FRANCOIS FILS 02:27:08 Senior 1

Raphael GRISEL 02:30:14 Master 2 1

Sully MAREE 02:51:30 Master 3 1

Robin JAUSSAUD 03:03:38 Masters 1

Fabien DE LORENZO 03:05:18 Espoirs 1

Baptiste CHAMPEAU 03:07:55 Espoirs 2

Vincent MADAY 03:08:49 Master 1 1

Louan PETIT 03:09:29 Espoirs 3

Yan DE MAROUSSEM 03:11:12 Master 4 1

Thomas BARBEREAU 03:11:49 Master 2 2

Patrick FAYS 03:16:09 Master 4 2

Ganael DE JUNNEMANN 03:16:21 Senior 2

Joseph Marcus RAVINA 03:20:41 Espoirs 4

Max Stephenson RABOUDE 03:21:40 Master 4 3

Clement TEVANIN 03:22:06 Espoirs 5

Rudy CALPETARD 03:22:08 Espoirs 6

Richard EMILIEN 03:23:55 Senior 3

Jerry Jonathan ARSENE 03:26:16 Masters 2

Jimmy ROCROU 03:27:10 Master 2 3

Bryan RAVINA 03:28:17 Espoirs 7

Maelle FROMENT 03:28:19 Espoirs 8

Kevin PYBOURDIN 03:29:54 Senior 4

Clydes JEAN 03:29:55 Master 4 4

Bertrand FARNAULT 03:30:01 Master 2 4

Antoine PINTO 03:31:01 Senior 5

Jocelyn LUCAS 03:33:44 Senior 6

Thierry MORALES 03:34:17 Master 5 1

Jean Jesley FLORE 03:42:05 Master 1 2

Julien DARPOUX 03:42:30 Master 2 5

Sameer MOOS 03:43:05 Master 2 6

Yannick PAYET 03:50:08 Master 2 7

Dames

Noms Temps Cat Cat Pos

Linda STAALI 03:12:59 Senior 1

Marie Achilanne FRANCOIS 03:24:46 Masters 1

Marie LABOUS 03:28:19 Senior 2

Alexis PAYET 03:31:53 Espoirs 1

Dalila BENTALEB 03:32:35 Master 4 1

Fanny HAFF 03:35:10 Senior 3

Coralie Marie Lea DUCHEMANN 03:43:21 Espoirs 2

Stephanie Vanessa DAMOUR 03:49:11 Master 1 1

Lenaic JESTIN 03:54:06 Senior 4

Anasthasie LEBEAU 03:55:52 Master 3 1

Ophelie FERRARY 03:56:40 Senior 5

Sabrina RABOT KEISLER 03:57:00 Master 1 2

Diona FLORE 03:57:45 Master 3 2

Marie Lania Beatrice BAPTISTE 04:00:12 Senior 6

Marie Anne CHAVAROCHE 04:02:11 Masters 2

Maeva MOURA DE OLIVEIRA 04:05:54 Masters 3

Camille FORESTIER 04:05:59 Senior 7

Ophelie HAAKMEESTER 04:10:23 Senior 8

Virginie JUNG 04:10:33 Master 2 1

Isabelle DURAND 04:18:14 Master 2 2

Beatrice MAREE 04:20:45 Master 2 3

Pascale BLANCHARD 04:23:17 Master 5 1

Nathalie JAUFFRET 04:27:50 Master 4 2

Fontaine MAEVA 04:27:53 Masters 4

Colette FONTAINE 04:30:33 Master 2 4

Margaux GIMALAC 04:31:25 Senior 9

Lola MARTI PERALES 04:35:32 Espoirs 3

Marie Francoise RAMOUNE 04:38:57 Master 4 3

Rosy APPAVE 04:43:53 Master 3 3

Brigitte FAYOLLE 04:43:55 Master 5 2

Valerie KIAN FAT 04:52:36 Master 1 3

52 km

Hommes

Noms Temps Cat Cat Pos

Mathieu Jean Rene BLANCHARD 04:56:33 Masters 1

Simon DESVAUX DE MARIGNY 04:58:38 Master 1 1

Rivosoa ANDRIANIRINA 05:22:33 Masters 2

Antoine MATTART 05:46:43 Espoirs 1

Patrice CHAN SEEM 05:49:21 Master 1 2

Clement DEFFRENNE 05:49:38 Senior 1

Yoann MORNET 05:56:23 Masters 3

Loic MOUSSELET 06:04:54 Master 1 3

Kristen NICOL 06:17:37 Senior 2

Yoann BRUNO 06:29:53 Masters 4

Jean Ivan Cliff ROSE 06:32:57 Master 1 4

Jean-Gabriel VIDAL 07:32:49 Masters 5

Christophe CELLIER 07:37:34 Master 1 5

Ghylian ETIENNE 07:50:33 Masters 6

Hubert PERDRAU 07:50:33 Senior 3

Gael SISAHAYE 07:56:03 Espoirs 2

Dames

Noms Temps Cat Cat Pos

Antoinette MILAZAR 06:29:56 Master 3 1

Nathalie PERCHERON 07:30:39 Master 2 1

Claire LAUVERGNAT 07:37:33 Master 1 1

Clarine MOREL 07:51:30 Master 1 2

Lai Heng Claudia FONG KYE 08:06:32 Master 1 3

75 km

Hommes

Noms Temps Cat Cat Pos

Silain FLORE 07:56:06 Master 3 1

Jean Frederic LAURET 08:16:12 Master 1 1

Jean-Noe ROBERT 08:43:27 Master 2 1

Gilbert BAUDOIN 08:45:45 Masters 1

Joseph Andre EMILIEN 08:45:50 Master 2 2

Jean Kenny CASIMIR 10:11:08 Master 1 2

Patrick BOTTE 10:22:03 Senior 1

Paul Yvon LIBELLE 10:45:42 Master 5 1

Dames

Noms Temps Cat Cat Pos

Anne Marie JOHN 09:05:42 Senior 1

Merlanedy CASTEL 10:12:03 Senior 2

Marie Roselina THERESE 10:45:25 Master 2 1