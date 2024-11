Ile Maurice: Un policier suspendu libéré en cour

Rs 200 000. C'est le montant de la caution imposée par la Bail and Remand Court (BRC) à Georges Elvis Finniss, policier suspendu de ses fonctions, qui réclamait sa liberté suivant son arrestation pour trafic de drogue d'une valeur de plus de Rs 1 million. Il ressort du témoignage de l'enquêteur, le sergent Kauderally, que le 31 mai, les enquêteurs de la Flying Squad de l'Anti Drug and Smuggling Unit avaient appréhendé Georges Elvis Finniss lors d'une opération à son domicile, à Cascavelle. Il a été soumis à une fouille corporelle au cours de laquelle la police a découvert, en sa possession, une pochette noire contenant plusieurs sachets en plastique transparent refermables, contenant chacun une certaine quantité de substance suspectée d'être de la cocaïne.

Selon le témoin devant la BRC, les enquêteurs ont sorti 124,05 grammes de substance soupçonnée d'être de la cocaïne du sac, ainsi qu'une balance électronique avec des traces de substance soupçonnée d'être de la cocaïne, la valeur de la drogue suspectée étant estimée à Rs 1 860 750. Le suspect a déclaré à la police : «Mo enn polisie mwa. Donn mwa enn sans. Mo ti vann sa bann kokainn-la pou gagn enn lavi parski mo an interdiksion.»

Au cours du contre-interrogatoire, le sergent a admis que le demandeur avait nié les accusations. Il a également dit que la drogue suspecte n'avait pas encore été examinée par le Forensic Science Laboratory, que le poids et la valeur de la drogue suspecte pouvaient être moindres après examen et qu'il n'y avait aucune preuve que le demandeur récidiverait. Il a produit un document démontrant que Georges Elvis Finniss était suspendu depuis 2016, après avoir été arrêté dans une affaire d'-«exposing child to harm»*

Après avoir écouté la version de l'enquêteur, la magistrate Zeenat Cassamally a estimé que les risques de récidive et de fuite énoncés par la police pouvaient être réduits par l'imposition d'une caution et qu'aucune indication n'avait été faite quant à la date à laquelle le suspect serait jugé devant une cour de justice. Pour ces raisons, Georges Elvis Finniss a été libéré la semaine dernière.