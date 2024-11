Soudan: Ibrahim Jaber - Les Émirats arabes unis continuent de fournir des armes à la rébellion

Port-Soudan — Le lit-Gén. Ibrahim Jaber, membre du Conseil Transitoire de Souveraineté a renouvelé l'accusation du Soudan selon laquelle les Émirats arabes unis alimentent la guerre au Soudan, indiquant qu'ils ont contribué à propager la guerre dans le pays en continuant à fournir des armes à la rébellion. à la vue du monde.

S'adressant lundi à la séance d'ouverture de l'atelier sur l'engagement des forces armées envers le droit international humanitaire dans le hall du complexe ministériel à Port-Soudan, Jaber a déclaré que la définition correcte de la guerre en cours actuellement et de ce qui s'est passé le 15 avril 2023 est un coup d'État, indiquant que les forces armées ont résolu la rébellion en quelques heures et que ce qui se passe maintenant est le plan « B » d'insurrection basé sur une propagation incontrôlable et la création d'instabilité.

Jaber a souligné le rejet par le Soudan des définitions utilisées par certains pour décrire la guerre actuelle, comme la guerre des deux généraux, et des étiquettes telles que les deux côtés du conflit et l'assimilation de la milice aux forces armées, notant que de telles choses sont inacceptables. .

Ibrahim Jaber a évoqué les violations et les pratiques de la milice de soutien rapide contre les droits de l'homme, notamment au Darfour et à Gezira, ainsi que les crimes liés au génocide, aux viols et à la vente de femmes soudanaises comme esclaves, soulignant que la milice a franchi toutes les lignes rouges.

Jaber a déclaré que l'armée avait une longue histoire de respect des droits de l'homme et des règles d'engagement, soulignant que les forces armées se battent pour stabiliser les piliers de l'État.

Il a ajouté que ce qui sera présenté lors de l'atelier d'aujourd'hui retiendra l'attention et que les recommandations seront transmises aux dirigeants des forces armées, décrivant les dirigeants comme étant conscients des fondements et des règles nécessaires pour préserver les droits de l'homme.

Jaber a déclaré que ce qui se passe dans la ville d'El Fasher, dans l'État du Darfour Nord, est un exemple flagrant de violation des lois humanitaires internationales, critiquant le silence du monde, notamment en ce qui concerne la question du siège d'El Fasher.\OSM