Afrique: Adawi - La visite d'Al-Burhan en République d'Égypte s'inscrit dans le cadre de l'ouverture du Soudan à diverses plateformes internationales liées au développement

Le Caire — L'ambassadeur, le général Imad Eddine Adawi, ambassadeur de la République du Soudan auprès de la République arabe d'Égypte, a confirmé que la visite de Son Excellence le Président du Conseil Transitoire de Souveraineté - CTS , le général Abdel Fattah al-Burhan au Caire dans le cadre de l'ouverture du Soudan à diverses plates-formes internationales liées au développement et de sa volonté de contribuer à l'agenda international de développement, en particulier ceux liés au développement urbain. secteurs.

L'Ambassadeur Imad Adawi a expliqué que cette visite fait suite à une invitation reçue par Son Excellence le Président du CTS de la part de son frère égyptien, Son Excellence le Président Abdel Fattah El-Sissi, notant que les discussions du président avec son frère, Son Excellence le président égyptien et les hauts responsables égyptiens se concentreront sur les moyens de renforcer et de développer les relations bilatérales entre les deux pays, outre un certain nombre de sujets liés aux intérêts des deux peuples frères, ainsi que sur les questions les plus importantes soulevées dans la région. et sur les scènes internationales.

L'ambassadeur Imad Adawi a réitéré que la visite confirme également l'importance que le Soudan attache à ses relations établies avec l'Égypte soeur et sa volonté de les développer dans tous les domaines de la coopération bilatérale, compte tenu de la profondeur stratégique et sécuritaire que l'Égypte représente pour le pays en raison de sa situation géographique. et son poids régional et international, ainsi que ses efforts remarquables pour maintenir la stabilité dans la région et ses contributions au renforcement de la paix et de la sécurité internationales. \ OSM