Soudan: Le ministre de la Défense confirme l'attachement de l'armée aux règles d'engagement fixées par les lois.

Port-Soudan — Le ministre de la Défense, lit-Gén. Yassin Ibrahim Yassin, a affirmé l'engagement des forces armées et le respect des règles d'engagement établies par les lois, indiquant que les forces armées sont pionnières dans le domaine des droits de l'homme et des domaines de considération pour les différents segments de la société, notant que cela découle des enseignements religieux et de la morale des Soudanais.

Le ministre de la Défense a déclaré lundi lors d'un atelier sur l'engagement des forces armées envers le Droit International Humanitaire dans le hall du complexe ministériel à Port-Soudan, que les forces armées sont avancées dans le domaine des droits de l'homme et disposent de lois détaillées pour traiter des droits de l'homme, des dossiers relatifs aux droits humains en temps de paix et de guerre et pour veiller aux droits des civils.

Le ministre de la Défense a souligné que le respect du Droit International est une obligation pour les forces armées, qui se caractérisent par un comportement intègre, contrairement aux milices rebelles de soutien rapide, qui ont franchi toutes les lignes rouges, soulignant le souci des forces armées de faire respecter la loi et la justice. \OSM