Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 novembre 2024

Afrique : Novembre bleu – Un mois de solidarité et de sensibilisation sur les maladies masculines

Le mois de novembre est dédié à la sensibilisation sur les maladies masculines telles que le cancer de la prostate ou celui des testicules sous l’appellation de « Movembre » ou de « Novembre bleu ». En effet, le compte à rebours est lancé chaque année à partir du 1er novembre dans le but de sensibiliser les hommes aux dépistages et à la prévention des cancers masculins, sans oublier les problèmes de santé mentale.

Lancée en Australie en 1999 par un groupe de jeunes hommes qui se sont lancés pour la première fois le défi de se laisser pousser la moustache durant tout le mois de novembre d’où l’existence de la fondation « Movembre ». (Source Allafrica)

L'ex-ministre des Finances sénégalais, Moustapha Bâ est décédé

L'ex ministre des Finances et du Budget (MFB) Mamadou Moustapha Ba est décédé aujourd’hui, lundi 4 novembre 2024, des suites d’une courte maladie.

Ancien directeur général du Budget, Mamadou Moustapha Ba avait rejoint pour la première fois un gouvernement en septembre 2022 avec sa nomination dans l’équipe alors dirigée par Amadou Ba et formée après les élections législatives du 31 juillet 2022. Un poste qu’il avait conservé jusqu’au départ du président Macky Sall après l’arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye en avril 2024. (Source Pulse.sn)

La Diaspora togolaise en état de marche : Freedom Togo – MLN annonce sa première rentrée politique

%

C’est un vent de changement qui souffle sur la diaspora togolaise avec la première rentrée politique du mouvement Freedom Togo – Mouvement de Libération Nationale (Freedom Togo – MLN). Fondé le 20 juillet 2024, ce collectif appelle tous les Togolais engagés pour la liberté à se rassembler le samedi 9 novembre à 20H00 GMT (21H00, heure de Paris), lors d’une visioconférence qui pourrait bien marquer un tournant historique pour l’opposition politique togolaise.

Sous le thème « Le nouveau visage politique de la Diaspora togolaise en Lutte pour la Libération nationale », cette première rencontre du Freedom Togo – MLN vise à unir les voix de la diaspora autour de l’objectif ambitieux de libérer le Togo d’un régime qualifié de tyrannique. Avec en chef de file M. Kofi Yamgnane, le mouvement espère cristalliser le mécontentement de la diaspora et le transformer en un levier de pression politique pour un Togo libre et démocratique. (Source togoactualité)

Diplomatie FAO : « la RDC s’investit pleinement pour faire de l’agroalimentaire un pilier stratégique » ( Judith Suminwa)

« La RDC s’investit pleinement pour faire de l’agroalimentaire un pilier stratégique », a indiqué la première ministre Judith Suminwa, lorsqu’elle lançait ce lundi 04 novembre, les travaux de la 17ᵉ réunion de la FAO pour l’Afrique Centrale à Kinshasa, en présence des représentants des 9 pays membres de la sous-région.

Selon la cellule de communication de la primature qui a livré cette information, ces assises, prévues jusqu’au 6 novembre, visent à renforcer le secteur agroalimentaire pour en faire un levier de développement durable. (Source mediacongo.net)

Egalité des genres aux Comores : Un concours pour promouvoir les droits politiques de la femme

Un concours destiné à sélectionner des femmes de la société civile pour bénéficier ensuite d’une formation en leadership dans le cadre du projet Shawiri.

Pour renforcer la protection sociale et la participation citoyenne des femmes à la vie publique et politique, le Réseau des femmes leaders pour la paix a organisé un concours ce samedi 2 novembre à l’hôtel Retaj à Moroni. Ce concours s’inscrit dans le cadre du programme Shawiri, mis en œuvre par l’organisation Eces et financé par l’Union européenne. Organisé en deux étapes à travers l’ensemble des îles de l’Union des Comores, il vise à identifier des femmes de la communauté se distinguant par leur leadership avéré et leur intérêt pour la vie publique et politique du pays, afin de les former. (Source alwatwan.net)

Le taux de chômage au Maroc atteint 13,6%

Le taux de chômage au Maroc a augmenté à 13,6% au troisième trimestre 2024, en raison des difficultés du secteur agricole qui ont freiné la croissance de l’emploi. Le dernier rapport du Haut-Commissariat au Plan (HCP) a souligné que le chômage rural a augmenté de 0,4 point, atteignant 7,4%, tandis que le chômage urbain est resté stable à 17%.

Au niveau national, le nombre de chômeurs marocains a augmenté de 58 000, portant le total à 1,68 million. Cette hausse est principalement due aux zones rurales, où une sécheresse record de six ans a affaibli les possibilités d’emploi. (Source apanews)

Conakry : la 22ème session du concours d’agrégation du CAMES lancée

À la faveur d’une cérémonie grandiose au palais du peuple, ce lundi 4 novembre 2024, le Premier ministre Amadou Oury Bah a procédé au lancement des travaux de la 22ème session du concours d’agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et productions animales du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES).

C’est la première fois que la Guinée accueille une session d’agrégation du CAMES. Elle se tiendra jusqu’au 12 novembre prochain. (Source mosaiqueguinee.com)

Le Tchad envisage de se retirer de la Force mixte multinationale (FMM

Selon un communiqué de presse de la Présidence de la République publié ce dimanche 3 novembre, le Tchad envisage de se retirer de la Force mixte multinationale (FMM) en raison de son inefficacité.

Cette décision est motivée par l’absence de coordination efficace de la FMM sur le terrain après les attaques meurtrières du 27 octobre contre les forces de défense et de sécurité à Barkaram, dans la province du Lac. (Source Tchadmedias)

Les ressortissants des 21 pays du COMESA exemptés du visa court séjour au Burundi

Le sommet qui a réuni différents autorités et officiels, s’est déroulé dans la capitale économique Bujumbura en date du 31 octobre 2024. Il a été désigné au cours de cette rencontre que le président burundais va assurer la présidence tournante du COMESA pendant une période d’une année en remplacement du président de la Zambie.

« Afin de faciliter la libre circulation des biens et des personnes au sein du COMESA, à partir d’aujourd’hui, le Burundi exemptera le visa court séjour à tous les ressortissants des pays membres », a déclaré le numéro un burundais. Il a également invité ses homologues à privilégier les relations commerciales régionales pour éviter qu’elles ne soient phagocytées par les économies plus puissantes. (Source SOS Médias Burundi)

AES : La Russie va déployer des satellites à haute altitude

Les pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), comprenant le Niger, le Mali et le Burkina Faso, travaillent à la mise en place d’un système spatial avec la Russie. En effet, le Niger a procédé ce 1 er novembre à Niamey, la capitale, à la signature d’un mémorandum avec la société russe Glavkosmos, spécialisée dans l’acquisition et le déploiement des satellites à haute altitude, pour développer un système spatial en coopération avec l’ensemble des pays de l’AES.

Cet accord qui intervient un jour après celui du Mali, porte sur l’acquisition de trois satellites, à savoir un de communication, un de télédétection et un radar de sécurité, destinée à ‘’renforcer l’autonomie technologique et la souveraineté de ces trois pays’ (Source aniamey.com)