Addis Abeba — Les institutions religieuses doivent travailler avec détermination pour éliminer l'idée d'extrémisme et de division, qui devient un défi pour le monde, a réitéré le président Taye Atsek Selassie.

Le ministère de la paix, en collaboration avec l'Université Mohammed Bin Zayed pour l'humanité aux Émirats arabes unis, a organisé une conférence internationale des institutions religieuses à Addis Abeba.

L'ouverture de la conférence s'est déroulée en présence du président Taye AtsekeSelassie, du ministre de la Paix Binalf Andualem, du chancelier de l'Université Muhammad Bin Zayed pour l'humanité, Dr. Kalf Mubarak, des chefs religieux, de l'assemblée des institutions religieuses éthiopiennes et des universités qui ont mené des recherches sur la religion et la paix.

En outre, des institutions religieuses et des organisations internationales d'Afrique de l'Est, de Russie, du Maroc et d'Afrique du Sud ainsi que d'autres invités ont assisté à la conférence.

Par ailleurs, le président Taye Atsek Selassie a noté que les institutions religieuses jouent un rôle important dans le renforcement des valeurs de tolérance, de coexistence et de solidarité mentionnant que l'Éthiopie est un excellent exemple pour le monde car c'est un endroit où de nombreuses religions cohabitent en harmonie.

Le président a déclaré que l'idée d'extrémisme et de division dans le monde devient un danger pour le vivre ensemble affirmant que les institutions religieuses doivent travailler avec détermination pour éliminer l'idée d'extrémisme et de division, qui constitue un danger pour la solidarité et la tolérance.

Lors de la conférence, il a souligné que les institutions religieuses devraient se concentrer sur les questions qui renforcent l'unité nationale et résoudre ensemble les défis communs. Le ministre de la Paix, Benalf Andualem, a déclaré que les institutions religieuses jouent un rôle important dans l'établissement de la paix.

Des chefs religieux et des chefs d'institutions de 16 pays participent à la conférence.