Afrique: CHAN TotalEnergies 2024 - Le Soudan du Sud et le Soudan se qualifient, le Togo et l'Eswatini avancent

Ce week-end a marqué la fin de la première phase des qualifications pour le Championnat d'Afrique des Nations, CAF TotalEnergies 2024, où plusieurs équipes ont réussi à obtenir leur billet pour la prochaine étape après des matchs intensément disputés.

Le Soudan du Sud résiste face au Kenya

Le Soudan du Sud a validé sa qualification après avoir fait match nul 1-1 contre le Kenya à Nairobi ce dimanche. Les Bright Stars, qui avaient déjà pris un avantage significatif avec une victoire 2-0 lors du match aller à Juba, terminent l'affrontement avec un score cumulé de 3-1. Malgré les tentatives du Kenya, le Soudan du Sud a su résister et se préparera désormais à affronter le Rwanda lors des rencontres du deuxième tour en décembre.

Le Soudan s'impose face à la Tanzanie dans un drame aux tirs au but

Le Soudan a réussi à se qualifier de justesse après une séance de tirs au but très serrée contre la Tanzanie. Bien qu'ils aient remporté le match aller 1-0, ils ont rencontré des difficultés lors du retour, prenant un but à la 31e minute, rendant ainsi les deux équipes égales au total des deux rencontres. Grâce à une défense tenace, le match s'est conclu par des tirs au but, où le Soudan a triomphé avec un score de 6-5, leur permettant d'accéder au deuxième tour.

Eswatini surclasse le Zimbabwe

L'Eswatini a dominé le Zimbabwe avec un score cumulé de 4-0.Après avoir remporté le match aller avec un score impressionnant de 3-0, l'Eswatini a marqué un but supplémentaire lors du match retour, permettant de s'imposer 1-0 samedi et confirmant ainsi l'élimination du Zimbabwe des qualifications pour le CHAN. La performance régulière de l'Eswatini les propulse désormais en avant, démontrant leur force dans cette campagne de qualification.

Le Togo résiste à une frayeur tardive contre le Bénin

Le Togo a sécurisé sa qualification pour le tour suivant après avoir fait match nul 1-1 contre le Bénin. Au cours du match aller, le Togo avait déjà pris de l'avance avec une victoire 2-0. Le Togo a ouvert le score dès la quatrième minute grâce à un but de Kokou Kloukpo. Malgré la pression constante exercée par le Bénin, ce dernier n'a réussi à égaliser que tardivement, grâce à Ramzi Adam. Le score cumulé de 3-1 permet au Togo de se préparer pour un affrontement au deuxième tour contre le Niger.

Namibie contre Lesotho : une décision aux tirs au but

La Namibie et le Lesotho ont conclu leur affrontement en deux matchs sur un score total de 1-1, ce qui a requis des tirs au but pour départager les deux équipes. La Namibie a remporté le second match 1-0 après que le Lesotho ait gagné le premier 1-0, mais c'est finalement le Lesotho qui a triomphé 4-3 lors de la séance de tirs au but, éliminant la Namibie et se qualifiant pour le CHAN.

Dates de la deuxième manche de qualification

La dernière étape des qualifications se déroulera en décembre 2024, avec des matchs planifiés du 20 au 22 décembre et du 27 au 29 décembre. La phase finale du tournoi sera co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie du 1er au 28 février 2025.