Rwanda: 1994 - Rony Brauman raconte

communiqué de presse

L'année 2024 a été marquée par la commémoration des 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda, durant lequel près d'un million de personnes ont été victimes d'une extermination systématique perpétrée par des miliciens extrémistes hutus, encadrés par les Forces armées rwandaises (FAR). Rony Brauman, ancien président de Médecins Sans Frontières (MSF), confie ses souvenirs de l'année 1994 au micro de Thomas Rozec, rédacteur en chef de l'émission Programme B, dans le cadre d'une série de quatre épisodes sur les violences de masse, co-produite avec Binge Audio.

Le 6 avril 1994, l'avion du président rwandais Juvénal Habyarimana est en phase d'atterrissage au-dessus de l'aéroport de Kigali lorsqu'il est atteint par deux missiles et s'écrase, tuant tous les passagers à son bord. Très rapidement, des milices extrémistes hutus appellent la population à exterminer les Tutsis. Les massacres vont rapidement s'étendre à l'ensemble du pays et durer plus de trois mois.

Sur place, les équipes de MSF assistent au massacre des membres du personnel rwandais et de leurs patients. L'association alerte les autorités françaises et appelle dès le mois de juin à une intervention armée des Nations unies. L'opération Turquoise, organisée par l'armée française et autorisée par la résolution 929 du Conseil de sécurité des Nations unies, débute le 22 juin avec le déploiement de plus de 2 500 hommes.