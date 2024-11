Sénégal: Les réactions de quelques personnalités politiques au décès de l'ancien ministre Mamadou Moustapha Ba

Dakar — Plusieurs personnalités politiques ont réagi, via les médias sociaux, au décès survenu lundi à l'âge de 59 ans de l'ex-ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, parmi lesquelles l'ancien Premier ministre Amadou Ba, qui a tenu à rendre hommage à "un cadre de haut niveau, un serviteur loyal de l'État et un citoyen exemplaire".

"J'apprends avec tristesse le décès de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget du Sénégal. Mes pensées accompagnent sa famille et ses proches dans cette épreuve. Qu'Allah [...] lui fasse miséricorde", a écrit sur X le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

"J'ai appris avec consternation le rappel à Dieu de Mamadou Moustapha Ba [...] Notre pays perd un cadre de haut niveau, un serviteur loyal de l'État et un citoyen exemplaire", a réagi l'ancien Premier ministre Amadou Ba. "Moustapha a été l'un de mes meilleurs collaborateurs, [lorsque] j'étais ministre de l'Économie et des Finances."

Il fait partie des fonctionnaires qui ont élaboré, "avec un dévouement patriotique, le Plan Sénégal émergent", a rappelé Amadou Ba sur sa page Facebook.

"Plus qu'un collaborateur, Moustapha fut mon frère et ami, un conseiller avisé et un expert confirmé des finances publiques", a poursuivi l'ancien chef du gouvernement, annonçant avoir suspendu les activités prévues ce lundi soir pour sa campagne en vue des élections législatives du 17 novembre prochain, en raison du décès de l'ancien ministre.

L'activiste et ancien député Guy Marius Sagna, l'un des candidats de Pastef pour les élections législatives, s'est souvenu de l"'endurance" et de la "courtoisie" dont Mamadou Moustapha Ba faisait preuve à l'Assemblée nationale.

Discuter avec lui "avait encore un sens..."

"Nous étions de camps totalement opposés. Nous avons croisé le fer [...] Jamais il n'a esquivé les questions que je [posais]. Ses réponses de ministre des Finances et du Budget ne me convenaient pas toujours. Mais j'éprouvais une forme d'étonnement - de respect - devant son endurance et sa courtoisie à l'hémicycle", a écrit M. Sagna sur sa page Facebook.

"Il était l'une des rares voix avec [lesquelles] discuter avait encore un sens à l'Assemblée nationale du Sénégal, lors de la 14e législature. Que son âme repose en paix ! Que notre Seigneur l'accueille en Son paradis !" a-t-il ajouté.

Mamadou Moustapha Ba est décédé des suites d'une courte maladie. Il a été ministre des Finances et du Budget entre septembre 2022 et avril 2024, après avoir exercé les fonctions de directeur général du budget pendant plusieurs années.

Diplômé de l'ex-École nationale d'économie appliquée de Dakar - l'actuelle École supérieure d'économie appliquée -, en 1991, Mamadou Moustapha Ba avait intégré l'administration des finances publiques sénégalaises au début des années 90, avant de poursuivre ses études en Belgique.

Né en 1965 à Nioro du Rip, dans la région de Kaolack (centre), il avait poursuivi des études à l'Université d'Anvers, en Belgique, avant de rejoindre la direction de la coopération économique et financière du ministère des Finances au début des années 2000.

Devenu directeur adjoint de la coopération économique et financière en 2007, il avait ensuite dirigé ce démembrement de l'administration des finances du Sénégal, de mai 2012 à octobre 2014.