Algérie: Distribution de milliers de logements dans les wilayas du Centre du pays

Blida — Des milliers de logements ont été distribués dimanche dans les wilayas du Centre du pays, dans le cadre des festivités de commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954.

L'opération nationale de distribution de logements a été lancée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi à partir de la wilaya d'Ain Defla, où les autorités locales ont procédé à la distribution de 1.587 logements de différents types, dont 712 aides à la construction rurale et 620 unités location-vente (AADL). A cela s'ajoutent 215 logements publics locatifs (LPL) et 40 logements promotionnels aidés (LPA).

A Blida, plus de 1.770 citoyens ont bénéficié de décisions d'attribution et de clés de logement de différentes formules, dont 864 LPL, 54 LPA, et 355 unités AADL, en plus de la distribution de 500 aides à la construction rurale.

Près de 3.300 logements de différentes formules ont été également distribués dans la wilaya de Médéa, dont 2.543 aides à la construction dans 11 communes rurales, outre la distribution de 285 décisions d'attribution de lotissements sociaux dans des communes de la partie sud de la région.

A Djelfa, les autorités locales ont supervisé la distribution de 3.154 logements (toutes formules confondues), dont 1.500 aides à l'habitat rural et 1.000 autres relatives aux lotissements sociaux. A cela s'ajoutent, 430 unités LPL, 144 LPA et 80 unités AADL.

%

La commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954 à Tipasa a donné lieu à la distribution de 2.642 logements, dont 1.300 aides à l'habitat rural et 1.070 unités LPL. A noter que la wilaya de Tipasa connait actuellement la réalisation de 9.399 LPL sur un total de 11.380 unités affectées à la région depuis trois (3) années.

A Chlef, les autorités locales ont distribué les clés et décisions d'attribution de 1.800 nouveaux logements de différents types, dont 360 LPL, 164 LPA et 1.276 aides à la construction rurale.

Quant à la wilaya de Bejaia, elle a enregistré la distribution de 1.208 unités LPL dans les cités Boudrahem et Ighzer Ouzarif d'Oued Ghir, qui englobe un nouveau pôle urbain, à quelques kilomètres à l'Ouest de la ville de Bejaia, outre la distribution de 900 aides à la construction rurale.

Par ailleurs, les autorités de la wilaya de Boumerdes ont procédé à la distribution des clés de 652 logements, dont 352 unités LPL, 50 LPA et 250 aides à la construction rurale.

A son tour, la wilaya de Bouira a vu l'affectation de 713 logements, dont 517 LPL, en plus de la distribution de 3.000 aides à l'habitat rural.

Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, 7.448 citoyens ont bénéficié de décisions d'attribution et des clés de leurs logements, toutes formules confondues, au cours d'une cérémonie abritée par la maison de la culture Mouloud Mammeri.