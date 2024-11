Algérie: Participation de plus de 1.000 éditeurs de 40 pays à la 27e édition du SILA

Alger — Plus de 1.000 maisons d'édition de 40 pays participent à la 27e édition du Salon international du livre d'Alger (Sila), qui se tiendra du 6 au 16 novembre, avec l'Etat du Qatar comme invité d'honneur, a indiqué, samedi à Alger, le commissaire du Salon, M. Mohammed Iguerb.

M.Iguerb a précisé dans une conférence de presse tenue à la Bibliothèque nationale, avec les membres du comité d'organisation du Salon, que cette édition, qui se tiendra au Palais des expositions (Pins Maritimes, Safex), est "organisée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune," sous le thème "Lire pour triompher", en "l'honneur u 70e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre".

"1.007 éditeurs représentant 40 pays, dont 290 éditeurs algériens, et plus de 300.000 titres seront exposés", a-t-il affirmé, ajoutant que "les participants au Salon ont bénéficié d'exonérations des taxes douanières afin que les prix des livres soient à la portée des lecteurs".

La 27e édition verra "la présentation des dernières publications littéraires, scientifiques et autres spécialités, ainsi qu'un programme culturel riche et diversifié avec des conférences et des séances-débats, outre, des rencontres professionnelles et des soirées poétiques animées par une sélection d'écrivains et d'intellectuels d'Algérie, de pays arabes et étrangers", selon M. Iguerb.

%

Ce Salon, qui coïncide avec le 70e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre, accorde une grande importance à cet évènement historique, avec la programmation de plusieurs rencontres sur la Mémoire nationale et la Guerre de libération, en sus de la distinction d'un nombre de figures littéraires et historiques nationales, décédées ou encore en vie", a-t-il encore précisé.

S'agissant du programme culturel, il a indiqué qu'il "comprend 6 grands axes à savoir Histoire et Mémoire (70e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre) Palestine, Qatar invité d'honneur, Afrique, Lettres et patrimoine culturel algérien. Un espace dédié aux enfants pour des activités éducatives et culturelles, des ateliers de théâtre, de dessin, des concours et des jeux éducatifs, sont également prévus.

Evoquant l'axe Histoire et Mémoire, le commissaire du Salon a indiqué que des conférences historiques sur "l'esprit de la Révolution du 1e novembre 1954 et son image dans les écrits arabes et universels" et "les crimes commis par la France coloniale", sont prévues ainsi que d'autres thèmes liés à la mémoire, aux jeunes et à la résistance.

Pour la Palestine, l'accent sera mis sur la lutte intellectuelle et littéraire du peuple palestinien. Un débat devant être animé autour de l'interaction des Algériens avec la cause palestinienne à travers l'histoire, en insistant notamment sur la résistance à travers la littérature et le cinéma et la résistance du peuple palestinien à Ghaza.

Il a rappelé que "le Qatar, invité d'honneur de cette édition, présentera un programme riche qui prévoit des activités et rencontres avec des écrivains, chercheurs, créateurs et professionnels du secteur culturel, sur le roman qatari, la traduction, la préservation du patrimoine qatari, l'expérience du prix Katara de littérature, et ce pour renforcer les liens entre l'Algérie et ce pays".

Le Salon réserve, comme chaque année, un espace à l'Afrique, destiné à accueillir les intellectuels africains pour parler des perspectives intellectuelles et créatives africaines et débattre des causes de libération dans le continent, dont la question du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique et la cause palestinienne, selon le commissaire.

Il a évoqué, par ailleurs, la contribution de certaines instances nationales et départements ministériels à l'enrichissement du programme culturel du salon, à l'instar du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, du Haut conseil islamique (HCI), de Haut commissariat à l'Amazighité (HCA), du Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), de l'Académie algérienne de la langue arabe (AALA), de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA), ainsi que les syndicats des éditeurs.

Le commissaire du SILA a donné les détails du prix "Mon premier livre" dédié aux jeunes auteurs, organisé par le commissariat du salon sous le parrainage du ministère de la Culture et des Arts.

Ce prix s'adresse aux jeunes auteurs de moins de 35 ans, dont le premier livre a été publié en 2024.