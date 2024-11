Cote d'Ivoire: Réforme Fiscale sur le Tabac - Vers une Crise Économique et Sécuritaire en Côte d'Ivoire ?

tribune

La réforme des droits d'accise sur le tabac prévue dans la loi de finances 2025 de la Côte d'Ivoire constitue un véritable choc fiscal pour l'industrie du tabac et pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour l'économie et la sécurité du pays. Cette réforme prévoit une augmentation massive des taxes sur les cigarettes, passant de 49 % à 70 %, tout en doublant la base imposable, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix de vente au détail de 1 500 à 2 000 FCFA par paquet de cigarettes. Si l'objectif est d'augmenter les recettes fiscales, les risques pour l'économie et la stabilité du pays sont énormes.

Un Risque Élevé de Déstabilisation Totale du Marché du Tabac

Alors que le gouvernement espère une augmentation des recettes fiscales grâce à cette réforme, le marché du tabac risque au contraire de subir une déstabilisation complète. Une hausse aussi brutale des taxes pourrait précipiter la fermeture de la seule industrie du tabac dans le pays, entraînant la destruction de milliers d'emplois le long de la chaîne de valeur, de la production à la distribution. Les acteurs du secteur pourraient ne pas être en mesure d'absorber l'impact d'une telle hausse, ce qui mettrait en péril les moyens de subsistance de nombreuses familles.

Un Pic Inévitable du Commerce Illicite et Ses Répercussions Sécuritaires

L'augmentation prévue des prix des cigarettes place la Côte d'Ivoire en tête de liste des pays où les cigarettes sont les plus chères en Afrique de l'Ouest. Avec des prix trois à cinq fois plus élevés que dans les pays voisins tels que le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, il est presque certain que le commerce illicite de cigarettes explosera. Les exemples internationaux, comme ceux des Philippines, de la Malaisie où en 2023 une forte augmentation des impôts a conduit à un niveau illicite de 50% dans un pays confronté à des problèmes majeurs de sécurité ou de la Thaïlande, montrent que de telles hausses de taxes entraînent systématiquement une augmentation du commerce illicite, parfois jusqu'à 60 % des ventes totales.

En Côte d'Ivoire, cela pourrait avoir des conséquences encore plus graves. Le commerce illicite de cigarettes ne se limite pas à la contrebande ; il est souvent lié à des réseaux criminels qui utilisent ces activités pour financer d'autres activités illégales. Avec la dégradation de la situation sécuritaire dans les pays voisins, notamment au Burkina Faso, au Mali et au Niger à cause de l'expansion des groupes armés (AES), une augmentation du commerce illicite de cigarettes pourrait renforcer ces réseaux. En plus d'affaiblir l'économie légale, cela pourrait aggraver la menace sécuritaire dans toute la région.

Le Tabac, Un Produit Sensible : Faut-il Mettre en Péril la Sécurité Nationale ?

La hausse drastique des taxes sur le tabac pose une question urgente : les autorités ivoiriennes ont-elles réellement mesuré les conséquences sécuritaires d'une telle décision ? En exacerbant le commerce illicite, la Côte d'Ivoire risque de devenir un point stratégique pour les trafics transfrontaliers, alimentant non seulement l'économie parallèle, mais aussi les réseaux terroristes et criminels qui sévissent dans la région.

Les exemples récents montrent comment ces groupes utilisent les revenus du commerce illicite pour financer des activités déstabilisatrices. Le gouvernement ivoirien, en quête de nouvelles recettes fiscales, pourrait se retrouver à lutter contre une déstabilisation économique et sécuritaire d'une ampleur qu'il n'avait pas anticipée. Il est donc impératif que les autorités soient pleinement informées de ces risques avant d'aller de l'avant avec cette réforme.

Perte d'Emploi : Un Secteur en Danger

La chaîne de valeur du tabac en Côte d'Ivoire emploie des milliers de personnes, directement et indirectement. Des fermiers aux détaillants, en passant par les fabricants et distributeurs, toute une économie est liée à cette industrie. La fermeture potentielle de l'unique industrie du tabac du pays, incapable de survivre à une telle augmentation fiscale, signifierait la perte d'emplois pour un grand nombre d'Ivoiriens.

Une question cruciale demeure : quel est le plan du gouvernement pour compenser cette perte d'emploi massive ? Jusqu'à présent, aucune solution claire n'a été proposée pour soutenir les travailleurs du secteur, ce qui alimente les inquiétudes quant aux répercussions sociales de cette réforme.

L'Avertissement Ignoré : La Côte d'Ivoire Marche-T-elle Vers une Crise Sécuritaire ?

En augmentant drastiquement les taxes sur le tabac, le gouvernement ivoirien risque de créer une tempête parfaite : une explosion du commerce illicite, une déstabilisation du marché légal, une perte d'emplois massive et une aggravation de la menace sécuritaire. Les autorités ont-elles été pleinement briefées sur ces conséquences ? Rien n'est moins sûr.

Les exemples de pays ayant suivi cette voie montrent clairement les dangers. Aux Philippines, en Malaisie, en Thaïlande et ailleurs, des augmentations excessives des taxes sur le tabac ont provoqué des hausses spectaculaires du commerce illicite, une chute des revenus fiscaux légaux et des impacts minimes sur la consommation globale en plus des problèmes de sécurité permanents. Dans ces pays, les gouvernements se battent encore pour récupérer le contrôle d'un marché qu'ils ont contribué à déréguler. La Côte d'Ivoire est-elle prête à suivre le même chemin ?

Conclusion : Un Équilibre entre Santé Publique et Stabilité Économique et Sécuritaire

Il est essentiel que le gouvernement ivoirien réévalue la trajectoire de cette réforme fiscale. S'il est compréhensible de vouloir réduire la consommation de tabac et augmenter les recettes fiscales, la voie choisie pourrait engendrer des conséquences bien plus graves. Une approche plus graduelle et réfléchie, accompagnée d'une lutte renforcée contre le commerce illicite, serait la meilleure option pour atteindre les objectifs de santé publique tout en préservant la stabilité économique et sécuritaire du pays.